Chi sono Albina Fabi e Valeria Esposito, la compagna attuale e l’ex moglie di Vincenzo Salemme?

La stimata Albina Fabi e l’apprezzata Valeria Esposito sono state entrambe partenere di Vincenzo Salemme, noto attore e regista di origine napoletana. Salemme ha vissuto un lungo matrimonio con Valeria Esposito.





Malgrado la differenza d’età tra Vincenzo Salemme e l’amata Valeria Esposito, questa non è stata mai un ostacolo per la loro unione. Hanno vissuto un matrimonio sereno, seppure senza prole, nonostante il desiderio di Salemme di essere padre. Dopo un considerevole periodo di convivenza, i due hanno optato per separarsi, percorrendo differenti cammini a livello personale, ma mantenendo la reciproca collaborazione su fronte lavorativo.

Al termine del suo matrimonio con Valeria Esposito, Vincenzo Salemme è riuscito a ritrovare gioia e tranquillità grazie alla presenza della sua attuale compagna Albina Fabi. La donna, una costumista, ha conosciuto Vincenzo dietro le quinte di Tale e quale show, dove lui era giurato. Nonostante sia poco quello che si sa della sua nuova compagna, Salemme ha sempre mantenuto un basso profilo riguardo alla sua vita sentimentale, limitandosi a fare poche dichiarazione sulle sue relazioni personali.

Altrettanto vale per la vita personale di Albina: sappiamo che risiede a Napoli e che è madre di un ragazzo di nome Ludovico. Non abbiamo informazioni sulle sue precedenti relazioni amorose, ma è ormai anni che frequenta l’actor napoletano Vincenzo Salemme. Secondo alcune indiscrezioni, i due si sarebbero conosciuti per la prima volta nel 2016.

Nel suddetto anno, Salemme venne ospitato Tale e Quale Show nei panni di un giudice speciale. La coppia è riuscita a mantenere la loro relazione lontana dagli occhi del pubblico per un bel po’ di tempo, fino a quando non sono stati sorpresi insieme dai paparazzi nel 2018. Da quel momento, hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione, come può essere testimoniato dalle numerose foto che Albina condivide sul suo profilo Facebook.