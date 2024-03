Chiama l’ex a casa per un incontro, successivamente la blocca dentro e la maltratta per ore: il salvataggio arriva dalla nipote

Questo articolo in breve

Dopo anni di violenze, minacce e percosse, una donna romana di 52 anni ha trovato la forza di porre fine al ciclo di abusi subiti dal suo ex compagno, M.P., un 50enne caratterizzato da un comportamento violento. Questa svolta è avvenuta seguito all’ultimo grave episodio, datato 16 marzo, nel quale è stata rinchiusa in casa contro la sua volontà. Grazie all’intervento della nipote, che ha prontamente allertato le autorità, è stato possibile mettere fine a questa terribile situazione.





La donna, che per timore per la propria sicurezza e quella dei suoi cari aveva inizialmente esitato a denunciare, ha finalmente raccolto il coraggio necessario per rivolgersi alle forze dell’ordine dopo essere stata segregata in casa dall’uomo. Gli agenti del commissariato Tor Carbone, una volta ascoltata la sua testimonianza, hanno appreso i dettagli degli abusi subiti negli ultimi tre anni, da quando aveva deciso di porre fine alla relazione con l’ex compagno. Questo atto di coraggio ha portato all’arresto del 50enne, già noto alle autorità per precedenti legati agli stupefacenti, con accuse che includono atti persecutori, lesioni personali e sequestro di persona. Attualmente si trova detenuto nel carcere di Regina Coeli.

L’intervento della polizia è stato scatenato da una segnalazione di aiuto inviata dalla donna alla nipote, che ha poi contattato le autorità. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno scoperto che l’ex compagno aveva aggredito violentemente la donna, minacciandola di morte qualora si fosse rifiutata di incontrarlo e promettendo di fare del male ai suoi familiari. La donna, preoccupata per la sicurezza dei suoi cari, si era recata presso l’abitazione dell’uomo, cadendo nuovamente nella trappola. L’aggressione è proseguita per circa tre ore, fino a quando la vittima non è riuscita a convincere l’uomo a lasciarla andare, promettendo un ulteriore incontro.

Questo drammatico episodio ha non solo evidenziato la gravità delle violenze subite dalla donna ma ha anche messo in luce l’importanza del supporto familiare e della pronta risposta delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e nel porre fine agli abusi. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, mentre la donna ha ricevuto le cure mediche necessarie, uscendo dall’ospedale con una prognosi di cinque giorni per contusioni e traumi.

La vicenda sottolinea la cruciale importanza di denunciare gli abusi e di cercare aiuto, nonché il ruolo fondamentale delle reti di supporto familiare e delle autorità nel proteggere le vittime di violenza domestica. La determinazione della donna di 52 anni nel superare la paura e nel chiedere aiuto ha contribuito a porre fine a un ciclo di violenza, offrendo speranza e incoraggiamento a chi si trova in situazioni simili.