Chiara Albanini, chi era la giovane vittima dell’incidente a Veroli: il suo lavoro al bar e il legame con Alessandro Cervoni (in auto con lei)

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Boville Ernica, piccolo centro situato a pochi chilometri da Frosinone. La giovane Chiara Albanini, di soli ventotto anni, ha perso la vita in un tragico scontro avvenuto nel pomeriggio, mentre si trovava in auto insieme al fidanzato, Alessandro Cervoni, anch’egli residente nella stessa cittadina. La notizia ha gettato nello sconforto l’intero paese, che si è stretto attorno alle famiglie delle vittime.





Chiara, descritta da chi la conosceva come una ragazza gentile, educata e sempre cordiale, viveva in contrada San Lucio, una zona residenziale di Boville Ernica. Lavorava da circa un anno in un bar nella località di Scrima, sempre all’interno del territorio comunale. La sua presenza era molto apprezzata da colleghi e clienti, che la ricordano come una persona solare e disponibile. Il fidanzato, Alessandro Cervoni, lavora invece nell’impresa edile di famiglia e al momento si trova ricoverato in ospedale in condizioni gravissime.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, quando i due giovani stavano viaggiando insieme in auto. Le dinamiche esatte dello scontro sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma sembra che il veicolo su cui viaggiavano sia stato coinvolto in un impatto violento che non ha lasciato scampo alla ventottenne. Nonostante i soccorsi siano arrivati rapidamente sul posto, per Chiara Albanini non c’è stato nulla da fare. Il fidanzato è stato invece trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita.

La notizia della morte di Chiara si è diffusa rapidamente a Boville Ernica, lasciando sotto shock l’intera comunità. Il sindaco del paese, Enzo Perciballi, ha espresso il proprio cordoglio e ha deciso di annullare tutte le manifestazioni natalizie previste per la serata, tra cui l’inaugurazione di un villaggio e l’accensione dell’albero di Natale. Una decisione presa come segno di rispetto per la giovane vittima e per la sua famiglia, profondamente colpita da questa tragedia.

“Era una ragazza bravissima, molto educata e cortese”, hanno raccontato alcune persone che frequentavano il bar dove lavorava. La sua morte ha lasciato un vuoto enorme non solo tra i suoi cari, ma anche tra i tanti amici e conoscenti che avevano avuto modo di apprezzarne le qualità umane.

Alessandro Cervoni, il fidanzato di Chiara, è un giovane molto conosciuto a Boville Ernica. Lavora nell’impresa edile gestita dal padre e da alcuni mesi frequentava la giovane vittima. La loro relazione era iniziata da poco tempo, ma i due sembravano molto legati. Al momento, le sue condizioni sono definite estremamente critiche dai medici che lo hanno preso in cura.