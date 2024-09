Chiara Biasi nel mezzo del conflitto tra Fedez e Tony Effe: cosa ha detto e come ha reagito?

Recentemente, la questione del dissing tra Fedez e Tony Effe ha visto un nuovo svilupparsi, con riferimenti anche a Chiara Biasi. Il rapper milanese ha pubblicato una traccia di risposta intitolata “L’infanzia difficile di un benestante”, in cui menziona diverse figure pubbliche, inclusa la nota influencer. Fedez, nel suo verso, ha dichiarato: “Con Chiara Biasi a farti di k*ta, parlate di gossip vi fate la piega”, insinuando che fosse stata Biasi a mantenere Tony Effe e facendo allusioni a presunti comportamenti irresponsabili.





Ma cosa ha realmente a che fare Chiara Biasi con questa faida? Le parole di Fedez suggeriscono che l’influencer e il rapper avrebbero avuto una relazione di natura più intima, insinuando anche un coinvolgimento con sostanze stupefacenti. Biasi è legata da un lungo rapporto di amicizia con Chiara Ferragni, avendo iniziato la sua carriera nel mondo dei social oltre dieci anni fa.

Di fronte alle affermazioni di Fedez, Chiara Biasi ha risposto con un messaggio sui social, postando una storia su Instagram in cui si legge: “Haters gonna hate, we gonna elevate”, un modo per esprimere la determinazione a non lasciarsi abbattere dalle critiche. Tuttavia, poco dopo, ha deciso di eliminare il post, segno di una reazione emotiva rispetto alla situazione. Anche i commenti al suo ultimo post sono stati disattivati, forse a causa del numero elevato di insulti ricevuti, che spaziavano da attacchi sul suo aspetto fisico a commenti di altro tipo.

Questo episodio dimostra come le relazioni tra personaggi famosi possano influenzare e generare polemiche in un attimo. Fedez e Tony Effe continuano a scambiare frecciate attraverso le loro canzoni, mentre Chiara Biasi, a sua volta, si trova coinvolta in un contesto di cui, probabilmente, vorrebbe fare a meno. La tensione nel mondo della musica e del gossip è palpabile, e il coinvolgimento di influencer come Biasi rende la situazione ancora più complessa.