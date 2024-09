Chiara Ferragni annuncia una nuova collaborazione dopo il pandoro-gate, ma non con un brand italiano

Dopo mesi di assenza dal mondo delle sponsorizzazioni, Chiara Ferragni torna a collaborare con un marchio spagnolo specializzato nella cura dei capelli.

Chiara Ferragni, la famosa imprenditrice digitale e influencer, ha ripreso le sue attività di collaborazione su Instagram, segnando il suo ritorno dopo l’ormai noto pandoro-gate, uno scandalo che l’ha portata a perdere numerosi contratti con brand significativi. Questa nuova partnership è con un marchio spagnolo che si dedica alla cura dei capelli, e rappresenta il primo passo di Ferragni nel cercare di riconquistare la fiducia dei brand.





Il nuovo brand con cui Ferragni ha avviato la collaborazione è una start-up con sede a Barcellona e specializzata nella produzione di prodotti vegani per capelli. Nelle ultime ore, l’influencer era in Spagna per presentare la nuova linea di prodotti, partecipando anche a un elegante party organizzato per inaugurare questa entusiasmante collaborazione. Questo evento rappresenta un’importante fase di rinascita per Chiara, dopo mesi di assenza di promozioni e partnership, in un periodo in cui molti marchi avevano deciso di prendere le distanze dalla sua immagine.

A seguito degli eventi che l’hanno coinvolta, Chiara ha dovuto affrontare un notevole ridimensionamento dei brand con cui collaborava. Dopo la controversa uscita di Fabio Damato, che era stato il suo manager, un nuovo team di comunicazione ha iniziato a sviluppare una strategia per riportare alla ribalta Ferragni. L’obiettivo è quello di ristrutturare la sua immagine e riacquisire credibilità nel settore della moda e delle collaborazioni commerciali.

Per presentare ufficialmente la sua nuova partnership, Chiara ha scelto di volare in Spagna, scegliendo di saltare l’apertura della Fashion Week di Milano, un evento in cui, fino all’anno scorso, era una delle protagoniste principali. Questa scelta denota una riduzione della sua presenza in eventi di spicco a Milano, un cambiamento significativo per un’influencer che ha sempre brillato nei contesti delle sfilate di alta moda. Tuttavia, resta da vedere se, una volta tornata a Milano, parteciperà ad altri eventi della settimana della moda, cercando così di riappropriarsi di uno spazio che ha sempre rappresentato una parte fondamentale della sua carriera.

In questa fase di transizione, Ferragni dimostra la volontà di ripristinare la sua immagine pubblica, cercando di orientarsi verso nuove opportunità che potrebbero aiutarla a riguadagnare la fiducia di follower e marchi. La nuova collaborazione con il brand spagnolo potrebbe segnare un punto di partenza per un rilancio della sua carriera, mostrando al mondo che la resilienza e la determinazione possono sempre condurre a nuove avventure. Con l’attenzione ora rivolta al suo prossimo passo, i fan resteranno in attesa di ciò che questa nuova fase avrà in serbo per Chiara Ferragni.