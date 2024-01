Il nuovo anno non inizia nel migliore dei modi per Chiara Ferragni, celebre influencer e imprenditrice digitale italiana. Il suo negozio situato in via del Babuino, nel cuore di Roma, è stato oggetto di un vile atto di vandalismo. Il caso è emerso dopo le controversie legate al cosiddetto “caso pandoro”, che ha scatenato numerose polemiche e discussioni.

Offese e scritte offensive

Le vetrine della boutique di Chiara Ferragni sono state imbrattate con scritte offensive rivolte direttamente all’imprenditrice digitale. Tra le offese più evidenti si possono leggere le parole “Truffatrice” e “Bandita”, chiaramente riferite alla Ferragni. Questo atto di vandalismo ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e dei media, generando un acceso dibattito online.

La diffusione virale su TikTok

La notizia si è diffusa rapidamente grazie a un video condiviso su TikTok, che ha raggiunto una vasta audience in pochissimo tempo. Nel video, è possibile vedere le scritte offensive sia sulla targa che riporta il nome e il cognome della Ferragni, insieme all’iconico occhio stilizzato, sia sulla lastra della vetrina del negozio. Quest’ultimo dettaglio è significativo, in quanto dietro la vetrina è posizionato un manichino vestito con abiti eleganti.





Il contesto del “caso pandoro”

Questo atto vandalico arriva in un momento delicato per Chiara Ferragni, che ha recentemente affrontato il “caso pandoro”. La polemica è nata a seguito delle sue dichiarazioni sul tradizionale dolce natalizio italiano, che hanno scatenato reazioni contrastanti tra i sostenitori e i detrattori dell’influencer. Il vandalismo nel suo negozio aggiunge ulteriori turbamenti alla sua situazione mediatica.

In attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda, rimane evidente che Chiara Ferragni dovrà affrontare non solo le critiche online, ma anche i danni fisici subiti dal suo negozio.