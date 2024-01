La notte di Capodanno dovrebbe essere un momento di gioia e celebrazione, ma per una piccola bimba di soli 5 anni, è stata una terribile esperienza. La bambina è stata abbandonata per le strade di Mondragone, nel Casertano, e la sua sorte avrebbe potuto essere tragica se non fosse stato per l’intervento tempestivo di un eroe inaspettato: il titolare di un bar locale.

La scena dell’abbandono

Il titolare del bar ha notato la piccola mentre girovagava da sola per le buie strade di Mondragone nella notte di Capodanno. Senza esitazione, ha deciso di portarla nel suo locale per tenerla al sicuro e chiamare le forze dell’ordine. Questo gesto altruista ha evitato un potenziale pericolo per la bimba.

L’indignazione e l’impegno

Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, ha reso nota questa tragica vicenda, suscitando un’ondata di indignazione e preoccupazione. Borrelli ha commentato: “È una storia atroce che seguirò passo dopo passo. La polizia mi ha assicurato che la bambina è al sicuro nelle loro mani e che il magistrato ha già avviato tutte le procedure per l’attivazione dei servizi sociali, per risalire ai genitori e ricostruire l’accaduto.”





La richiesta di giustizia

Borrelli ha condannato il gesto disumano e inaccettabile di abbandonare un bambino, sottolineando che non esiste mai una ragione valida per un tale atto. Ha enfatizzato l’importanza di individuare i genitori della bambina e, se venisse confermato l’abbandono, di punirli severamente. La comunità di Mondragone e il pubblico in generale sono uniti nell’indignazione per questa triste vicenda e nell’auspicio che la piccola trovi una situazione sicura e amorevole in futuro.