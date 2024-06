Chiara Ferragni e il mondo del cinema: un nuovo inizio professionale?

Chiara Ferragni potrebbe debuttare come attrice nel film “Maserati: A Racing Life”, secondo indiscrezioni, generando grande attenzione dopo la separazione da Fedez.





Recenti indiscrezioni provenienti dalla pagina social Very Inutil People suggeriscono che Chiara Ferragni, celebre imprenditrice e influencer di fama internazionale, potrebbe fare il suo debutto cinematografico come attrice nel film “Maserati: A Racing Life”. Questa notizia ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico, soprattutto in seguito alle vicende legate alla sua beneficenza e alla separazione dal rapper Fedez.

Il Corriere della Sera ha prontamente contattato Andrea Iervolino, produttore del film, per avere conferme su questa potenziale svolta nella carriera di Ferragni. Sebbene Iervolino non abbia confermato ufficialmente la partecipazione dell’influencer, le sue parole lasciano spazio a speculazioni: “Se Chiara sarà nel film si saprà a breve. Ha tutte le caratteristiche per bissare nel cinema il successo che ha avuto come imprenditrice digitale. I brand che la scaricano sbagliano”.

Andrea Iervolino, CEO di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE), ha elogiato Ferragni, affermando che possiede tutte le qualità per diventare un’attrice di livello internazionale. Secondo lui, il ruolo riservato a Ferragni sarebbe da protagonista: “Chiara Ferragni ha le qualità per diventare un’attrice internazionale. Se sarà nel film? Lo sapremo presto, ma per lei solo un ruolo da protagonista”.

Alla domanda diretta se Ferragni reciterà effettivamente nel film sulla storia dei fratelli Maserati, Iervolino ha risposto: “Non confermo”. Tuttavia, ha sottolineato che la presenza di Ferragni potrebbe essere un grande vantaggio per la promozione del film a livello internazionale. Essendo un produttore di film distribuiti in tutto il mondo, ritiene che Chiara potrebbe aiutare a diffondere il prodotto grazie alla sua enorme popolarità. Tuttavia, ha precisato che la scelta di Ferragni non è basata solo sul suo seguito sui social media: “Avere tanti follower aiuta per gli aspetti promozionali, ma un film deve essere un’opera di qualità”.

Le voci su un possibile debutto cinematografico di Ferragni si inseriscono in un periodo particolarmente movimentato per l’influencer. Dopo la separazione da Fedez, Ferragni ha continuato a essere al centro dell’attenzione mediatica, sia per le sue attività imprenditoriali che per le sue iniziative benefiche. La sua potenziale partecipazione al film “Maserati: A Racing Life” potrebbe rappresentare una nuova sfida e un’opportunità per dimostrare ulteriormente la sua versatilità.

Nel frattempo, i fan e i media rimangono in attesa di ulteriori conferme ufficiali. La possibilità di vedere Chiara Ferragni sul grande schermo è sicuramente un argomento di grande interesse e speculazione. La sua presenza nel film potrebbe non solo attirare un vasto pubblico, ma anche aggiungere un tocco di glamour e modernità alla produzione.

In conclusione, sebbene non ci siano ancora conferme definitive, l’idea di Chiara Ferragni come attrice protagonista in “Maserati: A Racing Life” è già un tema caldo. La sua popolarità e il suo talento imprenditoriale potrebbero tradursi in un successo anche nel mondo del cinema. Resta da vedere se questa nuova avventura si concretizzerà e quale impatto avrà sulla carriera della celebre influencer.