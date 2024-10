Chiara Ferragni e la relazione segreta con Silvio Campara: “Vuole renderla ufficiale, è completamente innamorata”

La famosa influencer Chiara Ferragni sembra aver trovato un nuovo amore in Silvio Campara, mentre si trova ancora in fase di separazione con Fedez. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, la relazione tra Ferragni e Campara si sta facendo sempre più seria, ma ci sono ostacoli che impediscono loro di rendere pubblica la loro storia d’amore.





Il settimanale riferisce che Silvio Campara, amministratore delegato di Golden Goose, è una persona riservata e attenta alla sua immagine, e avrebbe frenato il desiderio di Chiara Ferragni di ufficializzare la loro relazione. Ci sarebbero degli accordi legali da prendere con la sua ex compagna, e inoltre, la prossima sentenza riguardante un’accusa di “pratica commerciale scorretta” per il caso Pandoro potrebbe “macchiare” la sua immagine.

Inoltre, Silvio Campara è stato legato per lungo tempo a Giulia Luchi, ex concorrente di Miss Italia e madre dei suoi figli. Sarebbe stata proprio lei a scoprire la relazione segreta tra Campara e Ferragni.

Nonostante questi ostacoli, Campara sembra essere seriamente interessato non solo a Chiara Ferragni, ma anche al suo lavoro. Si vocifera che abbia intenzione di investire sulle aziende della Ferragni per aiutarla. Inoltre, recentemente è stato riportato che la coppia ha trascorso una fuga romantica in Perù per allontanarsi da occhi indiscreti e dalla cronaca rosa.

La relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara sembra essere destinata a diventare sempre più seria, nonostante gli ostacoli legati alla vita sentimentale e lavorativa dell’imprenditore. Resta da vedere come evolverà questa nuova storia d’amore nel mondo dei social media e dell’imprenditoria digitale.