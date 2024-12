Chiara Ferragni mostra la chat con Leone su WhatsApp, il web insorge: «Messaggi privati sì, ma le foto no? Che incoerenza»

Ancora una volta, Chiara Ferragni è al centro delle critiche online dopo aver condiviso un momento della propria vita privata su Instagram. L’influencer ha pubblicato una conversazione WhatsApp con il figlio maggiore, Leone, un gesto che ha scatenato una bufera mediatica e sollevato interrogativi sulla gestione della privacy dei figli. L’episodio arriva dopo il cosiddetto “Pandoro Gate” e la separazione da Fedez, eventi che hanno portato a cambiamenti significativi, tra cui la decisione di non mostrare più i volti dei bambini sui social.





Nel post, accompagnato dalla frase «Il mio bimbo sta diventando grande», Ferragni condivide una chat in cui Leone annuncia, con evidente orgoglio, l’arrivo in albergo insieme alla sorella, Vittoria. Non è chiaro se il bambino abbia utilizzato un proprio cellulare o quello di un adulto, ma la scelta di pubblicare la conversazione è bastata per scatenare una pioggia di critiche.

Molti utenti hanno accusato Ferragni di cercare nuovi modi per coinvolgere i figli nei contenuti online, aggirando la regola autoimposta di non mostrarne più i volti. Commenti come «Le foto no, ma le chat private sì. Cosa non si fa per due like» o «Ma è necessario condividere tutto? Una chat privata dovrebbe restare tale» riflettono il disappunto di molti.

Un altro aspetto che ha attirato critiche riguarda il fatto che Leone, di soli sei anni, possa avere accesso a uno smartphone. Alcuni utenti si sono detti perplessi su questa scelta, sottolineando i possibili effetti negativi sull’infanzia e sullo sviluppo del bambino.

«Non credo sia molto salutare, a livello di sviluppo neurologico, dare il possesso di uno smartphone a un bambino di 6 anni», ha commentato un utente, mentre un altro ha aggiunto: «Che tristezza pubblicare i messaggi scambiati con un figlio così piccolo. Ormai non sai più come acchiappare like».

Nonostante le critiche, altri hanno preso una posizione più neutrale, sottolineando che non è chiaro se il telefono utilizzato fosse effettivamente del bambino o se fosse stato solo un mezzo momentaneo per comunicare con la madre. Tuttavia, l’orgoglio mostrato da Ferragni nel pubblicare la chat è stato interpretato da molti come un ulteriore esempio di come l’influencer non riesca a sottrarsi alla tentazione di condividere aspetti personali per alimentare il suo seguito.

La scelta di non mostrare più i volti di Leone e Vittoria risale a qualche mese fa ed è stata probabilmente influenzata dagli eventi che hanno travolto la coppia, come il controverso episodio legato al “Pandoro Balocco” e la successiva separazione tra Ferragni e Fedez. Da allora, i bambini sono apparsi sporadicamente nei contenuti pubblicati dai genitori, ma sempre di spalle o in modi che ne tutelassero l’identità visiva.

Questa decisione, che avrebbe dovuto rappresentare un passo verso una maggiore tutela della privacy familiare, non ha comunque messo fine alle critiche, con molti utenti che continuano a interrogarsi sul significato più ampio della condivisione costante della vita privata di una famiglia così esposta mediaticamente.

Negli anni, la presenza dei figli sui social di Chiara Ferragni e Fedez è stata un elemento distintivo del loro brand personale, contribuendo a rafforzare l’immagine di una famiglia affiatata e moderna. Tuttavia, con il crescere della notorietà e delle critiche, la narrazione si è evoluta, portando i due a riconsiderare il confine tra vita privata e pubblica.

La scelta di condividere momenti come la conversazione su WhatsApp sembra indicare un tentativo da parte di Ferragni di mantenere il legame emotivo con il proprio pubblico, facendo leva su scene familiari che in passato hanno riscosso grande successo. Tuttavia, in un panorama sempre più attento alla tutela della privacy, soprattutto quella dei minori, queste scelte continuano a dividere l’opinione pubblica.

Nel frattempo, anche Fedez ha recentemente rilasciato dichiarazioni che sembrano alludere a un cambio di prospettiva sulla gestione della propria immagine pubblica. «Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene», ha affermato il rapper, che sembra voler prendere le distanze dalla narrazione che ha caratterizzato i primi anni della sua relazione con Ferragni.

Queste parole hanno fatto riflettere molti, soprattutto alla luce delle recenti polemiche, sulla possibilità che la coppia stia cercando strade diverse per comunicare con il proprio pubblico.

La vicenda dell’ultima polemica che coinvolge Chiara Ferragni evidenzia ancora una volta quanto sia sottile il confine tra la condivisione genuina e la strumentalizzazione della vita privata sui social media. Mentre l’influencer cerca di mantenere il contatto con i suoi milioni di follower, la crescente attenzione verso la privacy, soprattutto quella dei bambini, solleva interrogativi su come le figure pubbliche debbano gestire questi delicati equilibri.

