Chiara Ferragni sul conflitto tra Fedez e Tony Effe: “Stanca di subire attacchi, lasciatemi al di fuori”

In seguito all’annuncio di Fedez riguardo alla pubblicazione di un brano che la coinvolge in attacchi diretti, Chiara Ferragni ha deciso di non rimanere in silenzio, esprimendo la sua posizione attraverso due storie su Instagram. Ripercorrendo i mesi complessi trascorsi, ha fatto appello sia all’ex marito che a Tony Effe chiedendo di tutelar la sua privacy e di non coinvolgerla in conflitti.





Il contrasto tra Tony Effe e Fedez sembra essere senza fine. Negli ultimi giorni, dopo il lancio della canzone “Chiara”, Fedez ha rivelato che sta per uscire un nuovo brano, nel quale l’ex moglie viene presa di mira in ripetute occasioni. Tra le rime più incisive, spicca: “Ti hanno mai chiarito la differenza tra un tumore e un ontano(non disponibile nel contesto attuale) accusato di truffa?” e poi si riferisce a Tony Effe dicendo: “Peccato che Chiara ti abbia dato fiducia; almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza”.

Pochi istanti fa, l’influencer ha scelto di rompere il silenzio, chiedendo un cambiamento radicale nella sua situazione. In una storia pubblicata di recente, Ferragni ha dichiarato: “Questa sera non ci sarà l’ennesimo diss che ha intrattenuto per troppo tempo, ma solo una canzone romantica priva di autenticità. È un atto scorretto e doloroso, considerando i dieci mesi che ho affrontato con difficoltà. Sto lottando per andare avanti e desidero soltanto essere lasciata fuori da queste battaglie.”

In un’altra storia, Chiara ha continuato: “Ho spesso scelto di rimanere in silenzio, forse anche troppo, per difendere chi ama e proteggere la mia famiglia. Ma ora sono esausta. Non voglio più subire attacchi ingiustificati, voci infondate e malignità gratuite. È arrivato il momento di mettere un punto a tutta questa situazione, così da poter vivere finalmente in tranquillità, senza essere coinvolta in situazioni in cui non mi riconosco, né oggi, né in futuro.”

Nel frattempo, il nuovo pezzo di Fedez, intitolato “Allucinazione collettiva”, è previsto per la mezzanotte. L’interprete ha già svelato alcuni versi del brano, incentrati sul caso Balocco, in cui accusa la sua ex consorte di truffa, per poi citare anche l’audio presente in “Chiara”. Con una certa ironia, Fedez chiude con la frase: “Peccato che Chiara ti abbia dato confidenza, almeno con te possiamo affermare che ha fatto beneficenza”.

Questa situazione complessa non fa che aumentare l’attenzione mediatica sulla vita privata dei due e sulla loro pubblica battaglia, in un momento in cui entrambi cercano di trovare un equilibrio nelle rispettive carriere e vite personali.