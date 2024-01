Chiara Ferragni, influencer di fama internazionale, ha fatto il suo ritorno sui social media in un video condiviso su Instagram da suo marito, Fedez. Questa riapparizione è avvenuta poco prima del Capodanno, quando l’influencer è apparsa in un “reel” pieno di sorrisi e scherzi insieme ad amici e parenti, tutti intenti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in anticipo. Il brindisi è stato sollevato alle 9:07, probabilmente per permettere ai loro figli di andare a letto presto. Questo è il primo ingresso di Chiara Ferragni sui social dopo la controversia legata al caso del “pandoro rosa.”

La Bufera del “Pandoro Rosa”

Mentre Chiara Ferragni festeggia con gioia l’arrivo del 2024, prosegue la reazione a catena scatenata dalle procure italiane riguardo al “pandoro rosa.” La Balocco, produttrice del dolce natalizio, è stata al centro di una controversia legata a presunte pratiche commerciali ingannevoli. Le procure di Trento, Cuneo e Prato hanno aperto fascicoli sulla questione.

Al momento, gli inquirenti non hanno avanzato ipotesi di reato, ma a Milano, dove finora non ci sono indagati, i pubblici ministeri hanno delegato le indagini alla Guardia di Finanza. Non è esclusa l’apertura di un’inchiesta per frode in commercio nei prossimi giorni. Questi procedimenti sono scaturiti da una denuncia presentata dal Codacons e da altre 101 procure in cui si ipotizza il reato di truffa aggravata ai danni dei consumatori.





La Vicenda del Pandoro Pink Christmas

La controversia ruota attorno all’acquisto del “Pandoro Pink Christmas” nel 2022, un prodotto legato a una donazione in favore dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Tuttavia, sembra che la società produttrice, Balocco, avesse già effettuato la donazione prima dell’acquisto del dolce. Inoltre, il pandoro era stato venduto a un prezzo notevolmente più alto rispetto al suo valore di mercato. L’associazione dei consumatori ha sottolineato che l’acquisto avrebbe dovuto contribuire a una donazione, e Chiara Ferragni era stata associata a questa iniziativa, cosa che si è rivelata non essere veritiera.

Al momento, i magistrati milanesi sono quelli che hanno fatto progressi significativi nelle indagini. Il nucleo di polizia economico-finanziaria sta esaminando la documentazione raccolta dall’Antitrust in merito alla vicenda.

Il ritorno di Chiara Ferragni sui social media, seppur festoso, avviene in un momento in cui la controversia legata al “pandoro rosa” è ancora aperta e in fase di investigazione da parte delle autorità competenti.