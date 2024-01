Nicole Cappelli ha dato il benvenuto al nuovo anno in Italia in modo straordinario, aprendo gli occhi al mondo solo pochi secondi dopo la mezzanotte presso la Casa di Cura “Villa Fiorita” di Capua. La sua nascita è stata un momento di gioia e speranza, non solo per la sua famiglia, ma anche per tutto il personale medico presente.

Un Peso di 2640 Grammi

Nicole è arrivata pesando 2640 grammi ed è in perfetta salute. È la primogenita di Gessica e Antonio, una coppia residente a Vairano Patenora, nella provincia di Caserta. Questa piccola arrivata nel mondo è stata accolta con amore e calore dalla sua famiglia, e il suo arrivo è stato atteso con ansia.

Il Parto e il Team Medico

Il parto di Nicole è stato un evento sereno e festoso, reso possibile grazie al lavoro di una squadra di professionisti sanitari altamente qualificati. Tra di loro c’erano il ginecologo di guardia Giovanni Russo, il ginecologo curante Michele Renzo, l’ostetrica Alessandra Baldascino, la pediatra Susy Palmieri e il personale del nido composto da Enza Sbriglia e Anna Cerbo. Il vice direttore sanitario e primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia, Pierluigi D’Onofrio, ha supervisionato tutte le procedure e garantito il rispetto dei protocolli sanitari.





Una Nuova Vita all’Inizio del 2024

La nascita di Nicole è stata un momento di grande felicità e rappresenta una speranza di inizio per il nuovo anno. Il suo arrivo è stato segnato da un fiocco rosa, simbolo di una nuova vita e di tutte le promesse che il 2024 potrebbe portare. La famiglia di Nicole e il personale medico condividono la gioia di questa nascita straordinaria, che rimarrà impressa nei loro cuori per sempre.