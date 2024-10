Chiara Iezzi svela il retroscena con Paola: “Ci sentivamo terrorizzate”

Chiara Iezzi: Vita, carriera e relazione con sua sorella Paola raccontate a “Storie di donne al bivio”





Recentemente ospite del programma “Storie di donne al bivio”, condotto da Monica Setta, Chiara Iezzi ha condiviso dettagli affascinanti riguardanti il suo legame con la sorella Paola. Le due artiste hanno intrapreso un viaggio musicale insieme, affrontando sfide e trionfi sia nella loro vita personale che professionale. Chiara ha riflettuto sulle tappe significative della loro carriera, mettendo in luce le gioie e le difficoltà, in particolare quelli emersi durante la loro reunion.

Identità distinte: Chiara e Paola Iezzi

Chiara Iezzi

Nel corso dell’intervista, Chiara ha enfatizzato come la sua relazione con Paola sia caratterizzata da una profonda connessione emotiva, pur riconoscendo le loro distinte identità. “Io e mia sorella abbiamo sempre condiviso gioie e dolori”, ha affermato Chiara, “ma è fondamentale che ogni artista esprima la propria unicità”. La cantante ha poi evidenziato l’importanza della pausa presa dalle performance in duo, un periodo necessario per ritrovare il proprio valore personale, che nel tempo si era un po’ offuscato a causa della dinamica di gruppo.

Inoltre, Chiara ha discusso le sfide affrontate nella loro carriera, sottolineando come il successo possa essere altalenante. “Ci sono stati momenti in cui ci è mancato il supporto di un contratto discografico”, ha confessato, rivelando le pressioni dietro le quinte di una carriera musicale.

La reunion: Paura e speranza

Chiara ha poi ribadito che il successo della reunion non si è basato solo sulla nostalgia, ma sulla capacità delle sorelle di portare una nuova contemporaneità nelle loro performance, rinsaldando così il loro posto nel panorama musicale attuale. “Abbiamo saputo esprimere emozioni nuove, ed è stato un successo ancora più grande di quanto immaginassimo”, ha detto con orgoglio.