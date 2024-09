Chiara Jaconis, la turista di 30 anni, è morta dopo essere stata colpita da un vaso a Napoli

Una giovane di 30 anni in visita ai Quartieri Spagnoli di Napoli ha perso la vita in un incidente sfortunato, scuotendo la comunità e il mondo del turismo.

È giunta tragicamente a un epilogo la storia di Chiara Jaconis, la 30enne di Padova che ieri, 15 settembre, è stata colpita da un vaso caduto da un balcone mentre passeggiava nei Quartieri Spagnoli di Napoli. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, quando la giovane, in visita alla città partenopea insieme al fidanzato, è stata colpita alla testa da un oggetto pesante, descritto come un vaso o una statua di ceramica.





L’ospedalizzazione e le cure disperate

Subito dopo l’impatto, Chiara è stata soccorsa e portata d’urgenza all’“Ospedale dei Pellegrini”, dove le sono state fornite le prime cure. A causa della gravità della situazione, è stata poi trasferita all’“Ospedale del Mare” di Ponticelli, dove è stato eseguito un intervento chirurgico d’urgenza nel tentativo di alleviare la pressione provocata dal trauma cranico. Questo intervento, durato diverse ore, è stato considerato tecnicamente riuscito, ma purtroppo non è bastato. Benché inizialmente sembrasse che le sue condizioni potessero stabilizzarsi, la situazione è rapidamente precipitata, e Chiara ha perso la vita poche ore dopo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico.

Originaria di Padova, ma residente a Parigi, Chiara si trovava a Napoli per un weekend romantico con il fidanzato. Purtroppo, la giovane stava per tornare in Francia con un volo programmato per la serata di ieri, un piano che tragicamente non si realizzerà mai. La notizia della sua morte ha scosso non solo familiari e amici, ma anche la comunità locale e i turisti, evidenziando il lato tragico degli incidenti che possono verificarsi anche nei luoghi più belli.

Attualmente, le autorità stanno lavorando per identificare il balcone dal quale il vaso è caduto. Le indagini sono condotte dal commissariato Montecalvario della Polizia di Stato, che ha iniziato a interrogare testimoni e ha sequestrato i frammenti dell’oggetto per una perizia. Inoltre, sono state richieste le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, ma finora non sono emersi elementi significativi. La videosorveglianza ha catturato solo il momento dell’impatto, senza fornire dettagli che possano aiutare a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un incidente che riporta l’attenzione sulla sicurezza

Questa tragica vicenda riporta di nuovo alla luce il tema della sicurezza nei luoghi pubblici, sollevando interrogativi su come migliorare la protezione di turisti e cittadini. In una città con una forte affluenza turistica come Napoli, incidenti di questo tipo, sebbene rari, mettendo in evidenza quanto sia importante la responsabilità di chi abita nei palazzi e la necessità di monitorare situazioni potenzialmente pericolose.

La scomparsa di Chiara Jaconis entra nel registro di eventi che colpiscono la consapevolezza collettiva, un richiamo alla fragilità della vita e alla necessità di interventi volti ad evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro.