Chiara Petrolini, 22 anni, cercava su Google: “Come abortire il secondo bebè”. I Ris riprendono le ricerche nel giardino

La tragica storia di Chiara Petrolini e dei due neonati avvolge la comunità di Traversetolo, mentre i Ris approfondiscono gli scavi per scoprire la verità.





I carabinieri del RIS sono tornati a ispezionare la villetta di Traversetolo, in provincia di Parma, dove sono stati rinvenuti i corpi di due neonati seppelliti nel giardino della casa. L’intervento dei Ris avviene in un momento di grande attenzione mediatica e pubblica, poiché il caso continua a destare forte preoccupazione. Dopo il ritrovamento del primo neonato, il 9 agosto scorso, e di un secondo cadavere nei giorni successivi, gli inquirenti non hanno ancora chiarito cosa stiano cercando precisamente nel giardino, creando così un clima di suspense attorno all’intera vicenda. Sul posto sono presenti anche specializzati tecnici e il legale della famiglia della giovane indagata, Nicola Tria.

La Pesante Ombra del Doppio Infanticidio

L’indagine si concentra sulla figura di Chiara Petrolini, la 22enne che è già iscritta nel registro degli indagati con le pesanti accuse di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Le ultime rivelazioni indicano che Chiara avrebbe compiuto ricerche su Google con frasi inquietanti come “come abortire il secondo figlio”, che gettano un’ulteriore ombra sulla sua situazione. Attraverso il racconto di diversi testimoni e nei registri, emerge che Chiara avrebbe partorito autonomamente il primo neonato, prima della partenza con i familiari per New York. Solo pochi giorni dopo, un cane della famiglia ha fiutato qualcosa di strano nel giardino, portando la nonna a scoprire il corpicino, mentre il secondo neonato è stato rinvenuto grazie alle indagini approfondite degli inquirenti, con il seppellimento risalente a circa un anno fa.

I primi esami identificativi hanno confermato che il primo neonato trovato era in vita al momento della nascita, sollevando domande inquietanti sulle circostanze che hanno condotto a tale dramma. Le indagini continuano per accertare l’identità del secondo bambino, con l’obiettivo di stabilire se anche lui sia figlio di Chiara e del suo coetaneo, padre del primo neonato. Una delle domande cruciali riguarda come sia stato possibile che una gravidanza così delicata e un dramma così profondo siano riusciti a restare nascosti nel contesto di una piccola comunità come quella di Traversetolo. Secondo alcune voci, Chiara era molto attenta al proprio aspetto fisico durante la gravidanza: si diceva che non mangiasse per eviutare un aumento di peso che potesse rivelare il suo stato. Tra le sue amiche, nessuno ha notato un cambiamento nel suo comportamento. “Era sempre così serena, non avrei mai immaginato,” ha dichiarato una conoscente, “una tranquillità che ora fa paura.”

L’Elaborazione del Dolore e la Reazione della Comunità

L’eco di questo tragico evento si propaga non solo attraverso i social network, ma anche nella comunità locale, dove molti si interpellano per capire come sia possibile che nessuno abbia percepito il dolore e la gravità della situazione di Chiara. Le autorità continuano a seguire tutte le piste, raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire la verità nei minimi dettagli. L’auspicio, ora, è quello che gli accertamenti possano portare a una chiarezza necessaria per affrontare un dramma che ha coinvolto non solo una giovane donna, ma anche due vite innocenti la cui memoria merita giustizia.

L’attenzione della stampa e l’indignazione pubblica non accennano a diminuire, con numerose discussioni in corso sul sistema di supporto per le giovani madri in difficoltà. La famiglia di Chiara ha già manifestato la propria posizione attraverso il proprio legale, cercando di discolparla da ogni accusa, mentre i Ris continuano le indagini. Il tragico destino dei due neonati continua a sollevare interrogativi sul destino delle donne in difficoltà e su come la società possa prevenire simili tragedie in futuro.

In un contesto così complesso e doloroso, la verità potrebbe emergere solo attraverso un’indagine meticolosa e un dialogo aperto, con la speranza che la comunità possa recuperare la propria serenità e imparare dalla triste esperienza vissuta.