Chiude il sipario sul suo sogno? Ballando con le stelle, novità allarmante sulla concorrente: ‘Una situazione complicata’

Un nuovo allarme si solleva nel programma di danza “Ballando con le Stelle”, con l’inaspettata possibilità di un’eliminazione a causa di problemi fisici. Dopo l’incidente occorso a Sonia Bruganelli, un’altra concorrente, la cantante Nina Zilli, sta affrontando gravi difficoltà a seguito di un infortunio che l’ha colpita. Zilli ha subito la frattura di tre costole e affronta ora un edema al piede, derivante da un incidente domestico. La notizia è stata divulgata da Gabriele Parpiglia nel programma “Protagonisti”, trasmesso su RTL, dove ha confermato le condizioni critiche della concorrente: “C’è un concorrente che forse sabato non ci sarà. La concorrente in questione ha tre costole rotte e non solo”.





Le condizioni di Nina Zilli e la risposta della produzione

In una recente diretta dal Foro Italico, Rossella Erra ha offerto ulteriori chiarimenti riguardo alla partecipazione di Nina Zilli alle prossime esibizioni. La conduttrice ha affermato che, qualora Nina non possa presentarsi, andrà incontro all’eliminazione, con la possibilità di un ripescaggio successivo. “Loro cercheranno di esserci a tutti i costi”, ha sottolineato Erra, riferendosi non solo a Nina, ma anche al ballerino Pasquale La Rocca, che sta elaborando una coreografia modificata per adattarsi alle restrizioni fisiche della cantante, consentendole di ballare senza aggravare ulteriormente il suo infortunio.

Erra ha comunicato che la gravità della situazione è amplificata dall’edema al piede, un problema che non è emerso durante le prove del programma, bensì durante un incidente domestico in cui Nina ha urtato un’anta di un armadio. Questo nuovo infortunio, già descritto da Zilli stessa, sta rendendo le sue esibizioni dolorose e limitando ampiamente la sua mobilità.

Intervenendo in diretta, Nina Zilli ha detto: “Come sto? Questa è una domanda alla quale non so rispondere. Sapete già del mio povero piede. Ho tre costole rotte e il piede si è infiammato molto, ora è un guaio. Se non riesco a ballare, rimarrò nel gruppo di chi potrà aspirare a un ripescaggio”. Ha inoltre specificato che l’edema è frutto di una botta ricevuta durante uno degli allenamenti, e il continuo gonfiore sta rallentando il suo recupero.

Infine, Rossella Erra ha ammonito che, se Nina non dovesse riuscire ad esibirsi durante la prossima puntata, si troverebbe costretta ad affrontare l’eliminazione, ma potrebbe comunque ambire a un eventuale ripescaggio se le circostanze lo permetteranno. Solo il tempo e l’evoluzione delle condizioni di salute di Nina Zilli potranno dire se la cantante riuscirà a continuare la sua avventura in “Ballando con le Stelle”.