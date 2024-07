Coinvolta in un tragico incidente con la teleferica e precipita: chi era Margherita Lega, deceduta di fronte al marito e ai figli

Margherita Lega, una donna di 41 anni originaria di Pontenure (Piacenza) ma residente in provincia di Trento, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto mentre si trovava in vacanza in Valle Anzasca, in Piemonte. La donna, insegnante di professione, stava caricando i bagagli su una teleferica che conduce all’alpeggio di Drocala, nel territorio del Comune di Calasca Castiglione (Verbano-Cusio-Ossola), quando per cause ancora da accertare è precipitata per oltre 100 metri.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impianto situato nella frazione di Porcareccia e adibito al trasporto di oggetti e non di persone, si sarebbe messo in funzione trascinando con sé la 41enne che, dopo aver resistito per qualche metro, ha mollato la presa cadendo nel vuoto. Una tragedia che si è consumata davanti al marito e ai due figli della signora, sconvolti per l’accaduto.Gli inquirenti stanno ancora cercando di chiarire se la donna sia rimasta impigliata con i vestiti al carrello oppure se si trovasse sopra il portaoggetti, quando inavvertitamente il macchinario si è messo in moto.

Margherita Lega si trovava in villeggiatura con la sua famiglia ed era diretta in una baita quando è avvenuta la tragedia.Per chiarire la dinamica dell’incidente, i carabinieri del Comando provinciale di Verbano-Cusio-Ossola hanno già sentito il manovratore della teleferica e hanno sequestrato l’impianto per verificare se siano state prese tutte le previste misure di sicurezza. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, il soccorso alpino della guardia di finanza e i vigili del fuoco, ma per la donna non c’era più nulla da fare.

La sindaca del paese, Silvia Tipaldi, ha dichiarato che da quanto emerso finora, la tragedia sembra essere stata accidentale e che il Comune si è reso disponibile ad aiutare la famiglia, sotto shock per l’accaduto. Le pratiche della teleferica risultano essere regolarmente depositate, ma le indagini proseguiranno per far luce su quanto avvenuto e accertare eventuali responsabilità.