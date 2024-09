Colpo riuscito male: i ladri lanciano il cane dal sesto piano

Nella giornata di venerdì 20 settembre si è consumato un episodio di estrema crudeltà in un condominio di Roma, precisamente nel quartiere di Monteverde Vecchio. Un gruppo di ladri ha tentato di rapinare un’abitazione e, nel corso della fuga, ha commesso un atto vile: hanno gettato il cane della famiglia dal sesto piano.





Dopo essere usciti di casa poco prima, i proprietari hanno ricevuto un avviso dall’allarme sul cellulare che segnalava un’irruzione. Hanno così immediatamente fatto ritorno nell’abitazione, trovando apparentemente tutto in ordine, senza alcun segno di furto. Solo dopo si sono accorti della scomparsa del loro cane, Ricky. La scoperta si è rivelata tragica: il cane era stato brutalmente lanciato dal balcone.

Secondo le ricostruzioni, i ladri potrebbero non aver previsto l’attivazione dell’allarme e si sarebbero trovati in difficoltà durante la fuga. Tentando di portare con sé Ricky, il cane è stato infine gettato, probabilmente perché troppo pesante. Al momento del ritrovamento, il cane giaceva senza vita nel giardino sottostante. I proprietari, dopo essere stati avvisati dell’accaduto dai testimoni, hanno immediatamente portato Ricky dal veterinario, il quale ha potuto solo certificare il decesso dovuto a un violento impatto.

Dopo aver formalizzato la denuncia presso il commissariato Monteverde, la polizia ha immediatamente avviato le indagini. Gli agenti hanno effettuato i rilievi sul posto, cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, in una scena già compromessa dalla presenza di testimoni e dall’agitazione del momento.

In segno di solidarietà e per favorire le indagini, l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (AIDAA) ha annunciato una ricompensa di 5000 euro a chiunque fornisca informazioni utili che portino all’identificazione e alla condanna degli autori di questo atroce delitto. AIDAA offre anche un numero di telefono e un servizio di WhatsApp per raccogliere segnalazioni, anche in forma anonima.

Patrizia Prestipino, garante degli animali di Roma Capitale, ha espresso il suo sdegno sui social, definendo l’accaduto un “gesto orribile per vigliaccheria e crudeltà”. Ha aggiunto: “È inconcepibile perpetrate un simile crimine contro un essere innocente. Spero che gli autori vengano rapidamente identificati e possa essere fatta giustizia. Un abbraccio solidale alla famiglia di Ricky.”

La comunità è rimasta scossa da questo episodio, sottolineando la necessità di una maggiore tutela degli animali e di un’azione più efficace contro la violenza in tutte le sue forme.