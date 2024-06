Come finisce Cobweb: trama e spiegazione del finale

Cobweb, diretto da Samuel Bodin nel 2023, segue la storia di Peter, un bambino che sente una voce inquietante provenire dalle pareti della sua stanza, rivelando oscuri segreti nascosti nel suo quartiere.





Riassunto della Trama di Cobweb

Il film Cobweb inizia con Peter, un bambino che lotta contro i bulli a scuola. Questo disagio si estende anche alla sua vita domestica, dove comincia a sentire strani rumori provenienti dalle intercapedini delle pareti della sua stanza. Una nuova supplente, colpita dal suo evidente disagio, cerca di aiutarlo mentre la situazione peggiora: i bulli diventano più aggressivi e i genitori di Peter gli proibiscono di festeggiare Halloween. Il padre di Peter racconta la storia di una ragazza scomparsa durante Halloween, una vicenda che alimenta ulteriormente le sue paure. Quella stessa notte, Peter inizia a sentire delle voci, ma il padre cerca di distrarlo con lavori domestici, parlando delle difficili decisioni familiari.

Peter disegna le sue paure legate a Halloween, preoccupando l’insegnante, che decide di fare visita a casa sua. La madre di Peter reagisce irritata alle preoccupazioni della maestra. La voce nelle pareti continua a incoraggiare Peter, suggerendogli di affrontare il bullo. Dopo un’altra aggressione a scuola, Peter reagisce violentemente e viene espulso. Come punizione, i genitori lo rinchiudono nello scantinato.

La Tensione Cresce

Man mano che la trama si sviluppa, l’insegnante di Peter, preoccupata per la sua situazione, torna a visitarlo a casa, scatenando una crisi isterica nella madre del bambino. Il padre cerca di gestire la situazione, ma Peter continua a sentire la voce nel muro che gli rivela la malvagità dei suoi genitori. Peter, in un atto di disperazione, chiama la sua insegnante per chiedere aiuto, ma viene scoperto dalla madre. Trovando un modo per comunicare con la prigioniera nascosta nel muro, Peter scopre terribili verità sui suoi genitori. Seguendo i consigli della voce, Peter avvelena i genitori la sera di Halloween. La madre, in un ultimo disperato tentativo, cerca di ucciderlo, ma Peter riesce a liberare sua sorella, Sarah.

Un Finale Sconvolgente

Tuttavia, Sarah si rivela essere un mostro con poteri sovrannaturali e attacca anche Peter. Nel caos che segue, il bullo e i suoi amici irrompono in casa e vengono uccisi da Sarah. L’insegnante arriva a casa di Peter e trova vari cadaveri prima di essere respinta da Sarah. Determinata a salvare il ragazzo, l’insegnante ritorna in casa e, insieme a Peter, riesce a imprigionare Sarah. Tuttavia, prima di scomparire, Sarah promette vendetta. Il film si conclude con la visione inquietante di Sarah che riemerge in forma eterea dalla grata.

Dove Vedere Cobweb

Cobweb sarà trasmesso su Rai 4 nella prima serata del 19 giugno 2024 e alle ore 23.50 del 25 giugno. Questo film, con il suo mix di suspense e colpi di scena, promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo fino alla fine.

Considerazioni Finali

Il film Cobweb offre una trama ricca di tensione e mistero, esplorando i temi del terrore domestico e della scoperta di oscuri segreti familiari. La storia di Peter, un bambino che deve affrontare sia i mostri reali che quelli immaginari, è narrata con maestria da Samuel Bodin, rendendo Cobweb un thriller avvincente e indimenticabile. Con interpretazioni intense e una trama che svela gradualmente il suo orrore, Cobweb è un film che rimane con lo spettatore molto tempo dopo la visione.