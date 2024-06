Come finisce Davos 1917 serie Tv su Canale 5: trama e spiegazione finale

Una nuova proposta televisiva: Canale 5 introduce “Davos 1917”, una serie ambientata durante la Prima Guerra Mondiale tra intrighi e spionaggio





Non solo serie turche: Canale 5 ha scelto di ampliare la propria offerta serale con una spy-story di produzione svizzero-tedesca, intitolata Davos 1917. Questa serie, trasmessa nel 2023 sui canali svizzeri SRF 1 e tedeschi Das Erste, prende il nome dalla città svizzera in cui è ambientata la vicenda, che diventa il fulcro di una trama intricata di segreti e spionaggi durante la Prima Guerra Mondiale. Il pubblico italiano potrà immergersi in un’epoca di tensioni e conflitti, vivendo attraverso i protagonisti le sfide e i misteri di un periodo storico cruciale.

“Davos 1917”, quando finisce?

La prima stagione della serie è composta da sei episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Canale 5 li trasmetterà due alla volta, per tre serate consecutive, ogni mercoledì sera a partire dal 19 giugno 2024, con l’ultimo episodio previsto per il 3 luglio. Gli spettatori avranno così la possibilità di seguire l’intera storia in poche settimane, senza lunghe attese tra un episodio e l’altro, garantendo un’esperienza visiva intensa e coinvolgente.

Dove è stata girata?

Le riprese, che si sono svolte tra l’autunno e l’inverno del 2022-2023, hanno avuto luogo a Davos, specificamente al Sanatorio Schatzalp, un luogo che ha conservato intatta l’atmosfera dell’epoca. Altre location includono l’ex Hotel Waldhaus a Vulpera (nel Comune di Scuol), nei Penzing Studios a Landsberg, in Germania, e all’ex sanatorio polmonare della Fondazione Auguste Viktoria a Windeck, sempre in Germania. Questi set contribuiscono a ricreare fedelmente l’ambiente storico, trasportando gli spettatori in un’epoca lontana ma affascinante.

Un Cast di Talento

Tra i protagonisti principali troviamo Dominique Devenport, già nota al pubblico italiano per il ruolo di Sissi. Nella serie interpreta Johanna, una coraggiosa infermiera che, dopo aver perso la figlia neonata, si trasforma in una spia tedesca per ritrovarla. Accanto a lei, Jean-Luc Bideau e David Rott contribuiscono a creare una narrazione avvincente e ricca di colpi di scena. La scelta del cast si rivela cruciale per dare vita a personaggi complessi e sfaccettati, in grado di catturare l’attenzione del pubblico.

Trama e Anticipazioni

La trama di Davos 1917 si snoda tra le vicende personali di Johanna e le grandi questioni geopolitiche dell’epoca. La sua missione di ritrovare la figlia perduta la porta a scontrarsi con i segreti e le menzogne che pervadono il mondo dello spionaggio. Ogni episodio aggiunge un tassello al mosaico della storia, svelando nuove verità e approfondendo le motivazioni dei personaggi. La serie promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultima scena, grazie a una scrittura accurata e una regia dinamica.

Mediaset Infinity: Un’Altra Opportunità per Vedere Davos 1917

Per coloro che non riuscissero a seguire la programmazione di Davos 1917 prevista su Canale 5, c’è una buona notizia: tutte le puntate sono sempre disponibili anche per la visione in diretta e in replica su Mediaset Infinity. Questa piattaforma gratuita permette di rivedere il meglio della programmazione Mediaset, sia in diretta con la messa in onda lineare, sia on demand a trasmissione terminata. Ciò significa che sarà possibile recuperare gli episodi della serie persi all’orario e nel giorno preferito, garantendo massima flessibilità agli spettatori.

La Serie Su La5?

Un’altra domanda che sorge spontanea riguarda la possibilità di vedere gli episodi di Davos anche su La5. Al momento, la risposta è no. Secondo quanto emerge dai palinsesti Mediaset, sul canale 30 del digitale terrestre non sono attualmente previste le repliche della serie svizzero-tedesca. Tuttavia, in caso di cambiamenti, sarà nostra premura aggiornare l’articolo con gli eventuali orari e giorni di messa in onda, per garantire a tutti i fan di poter seguire le avventure di Johanna e degli altri personaggi.

Un’Opera di Alta Qualità

Davos 1917 è una serie prodotta da Contrast Film, Letterbox Filmproduktion, Amalia Film, SRF e ARD Degeto. La regia è affidata a Jan-Eric Mack, Anca Miruna Lăzărescu e Christian Theede, mentre gli sceneggiatori sono Adrian Illien, Thomas Hess, Julia Penner e Michael Sauter. Questa collaborazione internazionale garantisce un prodotto di alta qualità, capace di soddisfare anche i palati più esigenti.

In sintesi, Davos 1917 si preannuncia come una delle serie più interessanti della stagione televisiva, grazie a una trama avvincente, un cast di talento e una produzione di alto livello. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 e lasciarsi trasportare nelle atmosfere misteriose e affascinanti della Svizzera durante la Prima Guerra Mondiale.

Le principali differenze tra la produzione svizzera e tedesca di Davos 1917 sono:

Distribuzione: La serie è stata distribuita in Svizzera sul servizio di streaming Play Suisse dal 15 dicembre 2023 e trasmessa su SRF 1 dal 17 dicembre 2023. In Germania, è stata trasmessa su Das Erste dal 20 dicembre 2023. Trasmissione in Italia: La serie va in onda in prima serata su Canale 5 dal 19 giugno 2024. Durata degli episodi: Gli episodi della serie sono della durata media di 45 minuti ciascuno Cast: Il cast della serie include Dominique Devenport come protagonista, Johanna Gabathuler, e altri attori come David Kross, Jeanette Hain, Anna Schinz, Hanspeter Müller-Drossaart, Welket Bungué, Sunnyi Melles, Thomas Prenn e Charlotte Schwab. Premi: La serie ha vinto il Premio Prix Walo e il Premio Schweizer Fernsehfilmpreis. Contesto storico: La serie si ispira alle infermiere svizzere che hanno prestato servizio sul fronte in Francia durante la Prima guerra mondiale e allo stesso tempo racconta la storia dell’infermiera Johanna Gabathuler diventata una spia per motivi personale. Inspirazione: La serie non è ispirata a una storia vera, ma il contesto storico è veritiero, rappresentando la lotta tra i servizi segreti delle potenze europee e mondiali durante la Prima Guerra Mondiale.

Le due produzioni, “Davos 1917” e la serie televisiva svizzera-tedesca, rappresentano il contesto storico della Prima Guerra Mondiale in modo diverso:

Intrighi e Spionaggio: “Davos 1917” si concentra sulla storia di Johanna Gabathuler, una spia tedesca che si nasconde tra le infermiere svizzere durante la guerra. La serie esplora il mondo dello spionaggio e le strategie militari, ma non fornisce un quadro generale della guerra. Guerra di Posizione e Tecnologia: La serie televisiva svizzera-tedesca, al contrario, presenta una rappresentazione più ampia della guerra, includendo la guerra di posizione, la tecnologia militare avanzata e il contributo degli scienziati. Questa rappresentazione è più fedele al contesto storico della guerra, mostrando come la tecnologia e la strategia militare cambiarono il conflitto. Influenza Economica: Entrambe le produzioni menzionano l’influenza economica sulla guerra, ma solo la serie televisiva svizzera-tedesca fornisce dettagli specifici sulla corsa al riarmo e sulla gara economica tra le potenze industriali. Gas Chimici e Tecnologia: La serie televisiva svizzera-tedesca descrive l’utilizzo dei gas chimici come arma di guerra e il contributo degli scienziati, come Fritz Haber, alla loro produzione. “Davos 1917” non affronta questo aspetto della guerra. Mobilitazione Industriale: Entrambe le produzioni menzionano la mobilitazione industriale, ma solo la serie televisiva svizzera-tedesca fornisce dettagli specifici sulla mobilitazione industriale italiana durante la guerra, come la gestione delle imprese private e la produzione di materiali bellici.

In sintesi, “Davos 1917” si concentra sulla storia personale di Johanna Gabathuler e sul mondo dello spionaggio, mentre la serie televisiva svizzera-tedesca presenta una rappresentazione più ampia della guerra, includendo la guerra di posizione, la tecnologia militare avanzata e il contributo degli scienziati.