Come finisce Delitto al matrimonio: trama e spiegazione finale

Tv8 propone oggi il film “Delitto al matrimonio”, una produzione britannica del 2021 che si inserisce nel genere thriller con atmosfere horror. Scopriamo insieme la trama e i dettagli della pellicola.





La regia e il cast di “Delitto al matrimonio”

La regia del film è affidata a Tom Shell, mentre i protagonisti principali sono Kristen Vaganos nel ruolo di Angie e Benedict Mazurek che interpreta Michael. Nel cast troviamo anche Maddison Bullock nei panni di Olivia. Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Vancouver.

La trama del film: un matrimonio sconvolto dalla tragedia

La trama ha come protagonista Angie, la cui vita viene improvvisamente sconvolta dalla morte dei genitori. Questa dolorosa perdita fa riaffacciare nella sua vita il fratello maggiore Michael, che si era allontanato dalla famiglia molto tempo prima a causa di un litigio furioso con i genitori.Angie, essendo una wedding planner molto nota in zona, viene incaricata da Michael di aiutarlo ad organizzare il suo matrimonio, insieme alla futura sposa. Tuttavia, durante i preparativi, la promessa sposa si dimostra sempre più prepotente e accentratrice, insieme alle sue stravaganti damigelle.

Un finale ricco di colpi di scena

Mentre la data del matrimonio si avvicina sempre di più, Angie scopre che la situazione sta diventando sempre più esplosiva. Infatti, un colpo di scena finale farà in modo che la già difficile situazione diventi ancora più complicata.

Ulteriori informazioni:

Il film “Delitto al matrimonio” è conosciuto a livello internazionale con il titolo “Murder & Matrimony” ed è stato prodotto dalla Urban Elephant Media Group in collaborazione con MarVista Entertainment. La durata della pellicola è di un’ora e 30 minuti.

Oltre ai protagonisti principali, il cast include anche Heather Lynn Harris nel ruolo di Mia, Cody Bagshaw come Levi, Grace Montie che interpreta Brenda, Triana Browne nei panni di Morgan, Kaye Brownlee-France come Dani, Ryan Francis nel ruolo del Detective Hasler, Emily Hileman che interpreta Ashland, Danielle Montreal come Renee e Meghan McCall nei panni di Erika.Il film si inserisce in un genere molto apprezzato dal pubblico, unendo il thriller alle atmosfere horror tipiche dei matrimoni sconvolti da eventi tragici e inaspettati. La trama avvincente e i colpi di scena finali promettono di tenere gli spettatori incollati allo schermo fino all’ultimo minuto.