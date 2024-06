Come finisce Endless Love: trama e episodi dal 10 al 16 Giugno

Da lunedì 10 a domenica 16 giugno, su Canale 5, vengono trasmesse le nuove puntate dell’amatissima soap turca Endless Love. Lo show è programmato nel pomeriggio alle ore 14:10, regalando ai fan momenti intensi e ricchi di emozioni.





Endless Love: Regista e Luogo delle Riprese

Endless Love, nota anche come Kara Sevda a livello internazionale, è una produzione della Ay Yapim. In Turchia, il debutto è avvenuto nell’ottobre del 2015 su Star TV. La sceneggiatura della soap è stata scritta da Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz, con la regia affidata a Hilal Saral. Le riprese si sono svolte interamente in Turchia, catturando l’essenza del paese attraverso spettacolari panorami.

Nel corso della puntata del 10 giugno, vedremo Kemal e Nihan in un incontro segreto registrato inconsapevolmente da un giornalista. Tuttavia, le apparenze ingannano, poiché Kemal chiederà una pausa alla ragazza.

Trame di Endless Love dal 10 al 16 giugno

Martedì 11 giugno

Tarik mostra attenzioni particolari verso Pellin, scatenando la gelosia di Bonu. Quest’ultima esprime le sue emozioni, ma Tarik nega ogni interesse, rivelando di essere ancora arrabbiato per un tradimento passato.

Mercoledì 12 giugno

Zeynep cerca di ingannare il marito Ozan fingendo di essere incinta, simulando nausee ogni volta che sono insieme. La tensione cresce e il nodo della trama si complica ulteriormente.

Giovedì 13 giugno

Nihan torna alla casa di Emir e, con l’aiuto di Leyla, riesce a far arrivare a Kemal una lettera molto importante. Questo episodio prepara il terreno per ulteriori sviluppi appassionanti.

Venerdì 14 giugno

Le riviste pubblicano foto di Nihan e Kemal insieme sulla spiaggia, suggerendo un incontro romantico. La situazione sembra sfuggire di mano e l’attenzione dei media complica la relazione tra i protagonisti.

Sabato 15 giugno

La tensione raggiunge l’apice quando Nihan viene ricoverata in ospedale a causa di un incidente. Questo evento sconvolge Ozan, che decide di confessare a Zeynep la verità su un omicidio non intenzionale. Nel frattempo, Emir viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Domenica 16 giugno

Kemal pianifica di incastrare Emir, ma prima di attuare il piano, i due hanno una violenta confrontazione. Questo incontro promette di essere un punto di svolta cruciale nella trama della soap.

Cast di Endless Love del 10-16 giugno

Nel cast di Endless Love, trasmesso su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, troverete i seguenti attori e i loro personaggi:

Neslihan Atagul nel ruolo di Nihan

nel ruolo di Nihan Burak Ozcivit come Kemal

come Kemal Kursat Alniacik nei panni di Onder

nei panni di Onder Nese Baykent come Vildan

come Vildan Kaan Urgancioglu interpreta Emir

interpreta Emir Burak Sergen nel ruolo di Galip

Le prossime puntate promettono di mantenere il pubblico incollato allo schermo con le loro emozionanti trame e intrecci amorosi. Non perdetevi gli sviluppi di Endless Love per scoprire cosa accadrà ai vostri personaggi preferiti.