Come finisce Il commissario Dupin Notti bretoni film Rai 2 – trama, cast, finale

Rai 2 propone il film dal titolo “Il commissario Dupin Notti bretoni”. Si tratta di una pellicola di genere giallo con atmosfere thriller. La produzione è della Germania, realizzata nel 2023, con una durata di un’ora e 28 minuti.

Il commissario Dupin Notti bretoni – Regia, protagonisti, dove è girato

La regia del film è affidata a Holger Haase, un nome noto nel panorama cinematografico tedesco per la sua capacità di creare tensione e mistero. I protagonisti principali sono Georges Dupin, interpretato da Pasquale Aleardi, e Victor Contel, interpretato da Sven-Eric Bechtolf. Nel cast figura anche Amanda Da Gloria nel ruolo di Armandine Contel.

Le riprese del film si sono svolte in Francia, in particolare a Concarneau e nelle zone limitrofe del territorio del Finistère. Questa scelta di location conferisce al film un’atmosfera autentica e suggestiva, tipica dei piccoli villaggi bretoni.

La produzione è della Filmpool Fiction in collaborazione con ARD Degeto Film e M6 Films. Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo “Bretonische Nächte”.

Il commissario Dupin Notti bretoni – Trama del film in onda su Rai 2

La trama del film ruota attorno a George Dupin, un commissario che si trova a dover risolvere un nuovo e complicato caso di omicidio. Come ogni primo giovedì del mese, l’ispettore Kadeg si reca a cena a casa della zia Joelle. Tuttavia, al suo arrivo, la trova in fin di vita. Joelle è stata spinta dalle scale, provocandole ferite mortali.

Kadeg inizia immediatamente a indagare per scoprire chi è l’intruso che si è introdotto in casa e ha ucciso la zia. Durante le sue ricerche, Kadeg viene colpito alle spalle dall’assassino, subendo un grave trauma cranico che lo manda in coma.

A questo punto, il commissario Dupin prende in mano il caso. Le indagini, come sempre condotte con la sua consueta meticolosità, si rivelano più intricate di quanto immaginasse. Dupin scopre una serie di segreti nascosti e una complessa rete di relazioni che collegano vari personaggi al delitto.

Spoiler finale

Dupin è profondamente preoccupato per le condizioni del suo collega Kadeg. Grazie a un uomo di nome Nolwenn, il commissario viene a conoscenza della storia familiare di Kadeg, che si rivela essere molto intricata e oscura. Scopre anche il motivo per cui Kadeg era così affezionato alla zia Joelle, che si era presa cura di lui dopo la morte dei suoi genitori.

Nel corso delle indagini, emergono dettagli sorprendenti che svelano un quadro molto più complesso di quanto inizialmente previsto. Dupin si trova a dover affrontare una serie di colpi di scena che mettono a dura prova le sue capacità investigative.

Il commissario Dupin Notti bretoni – Il cast completo

Di seguito, il cast del film “Il commissario Dupin Notti bretoni” e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Pasquale Aleardi : Georges Dupin

: Georges Dupin Sven-Eric Bechtolf : Victor Contel

: Victor Contel Amanda Da Gloria : Armandine Contel

: Armandine Contel Gisa Flake : Nevou

: Nevou Gerhard Garbers : Gregg Hilaire

: Gregg Hilaire Christina Hecke : Claire Lannoy

: Claire Lannoy Eugen Knecht : Paul Iupescu

: Paul Iupescu Lucas Prisor : Maxime Contel

: Maxime Contel Jan Georg Schütte : Thierry Kadeg

: Thierry Kadeg Franziska Wulf: Nolwenn

Un viaggio nelle atmosfere bretoni

Il film non è solo un thriller avvincente, ma anche un viaggio nelle affascinanti atmosfere bretoni. Le riprese a Concarneau e nelle aree circostanti del Finistère offrono uno sfondo suggestivo che arricchisce la narrazione. Gli spettatori saranno trasportati in questi luoghi pittoreschi, dove il paesaggio naturale gioca un ruolo fondamentale nel creare l’atmosfera del film.

Un omaggio al genere giallo

“Il commissario Dupin Notti bretoni” rappresenta un omaggio al genere giallo, con una trama intricata e personaggi ben delineati. La regia di Holger Haase e le interpretazioni del cast, guidato da Pasquale Aleardi, rendono questo film un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere.

Dove vederlo

Il film “Il commissario Dupin Notti bretoni” andrà in onda in prima serata su Rai 2, Sabato 15 giugno alle 21.25. Per chi preferisce lo streaming, la pellicola è disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

Questo film è un esempio perfetto di come il cinema tedesco possa offrire storie avvincenti e ben costruite, con un tocco di autenticità grazie alle location francesi. Non perdete l’occasione di seguire le indagini del commissario Dupin in questa nuova e intrigante avventura.