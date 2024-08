Come finisce Iron Mask La leggenda del dragone: trama e finale

Un’avventura epica incentrata su cartografi e un imperatore russo, tra scoperte incredibili e colpi di scena straordinari. Scopri di più su un film avvincente e ricco di azione!





Rai 4 presenta Iron Mask: La Leggenda del Dragone, una pellicola fantasy che si tinge di atmosfere drammatiche e ricche di sorprese. Prodotto dalla Cina, il film è stato realizzato nel 2019 e ha una durata di un’ora e 59 minuti. La pellicola si distingue per la sua narrazione avvincente, capace di trasportare il pubblico in un mondo di meraviglie e magie.

Iron Mask La leggenda del dragone film attori

La direzione di Oleg Stepchenko segna il timone di questa avventura cinematografica. I protagonisti principali sono Jonathan Green e Cheng Lan, interpretati rispettivamente da Jason Flemyng e Helen Yao. Il cast si arricchisce anche della presenza iconica di Jackie Chan nel ruolo di Master Et Al, che aggiunge quella dose di carisma e abilità marziale che solo lui sa offrire. Le riprese si sono svolte in Serbia, principalmente a Belgrado e nelle sue aree circostanti, conferendo al film un’atmosfera unica e suggestiva.

La produzione si è avvalsa della collaborazione tra Aldamisa Entertainment, Buffalo 8 Productions e CTB Film Company, assicurando un lavoro di alta qualità e un ampio respiro internazionale, testimoniato dal fatto che il film è conosciuto anche all’estero con lo stesso titolo.

Iron Mask La leggenda del dragone – trama del film in onda su Rai 4

La trama di Iron Mask: La Leggenda del Dragone si svolge nel XVIII secolo, seguendo le avventure del cartografo Jonathan Green, che si imbarca in un affascinante viaggio tra scienza e elementi soprannaturali, che lo conduce dall’Inghilterra alla Cina. Durante il suo percorso, Jonathan si imbatte nello zar russo Pietro I, detenuto nella Torre di Londra, sorvegliato dal temibile Capitano Hook. Nel frattempo, la moglie di Pietro, Lady Emma, scopre un misterioso e affascinante personaggio: la principessa cinese, che si finge l’assistente di Jonathan, Chen-Lan.

Spoiler finale: Mentre il coraggioso zar riesce a evadere e si unisce a una nave russa, Lady Emma si imbatte in un impostore che ruba il popolo cinese, spacciandosi per la vera principessa Chen-Lan. Un finale che riserva emozioni e sorprese.

Iron Mask La leggenda del dragone: il cast completo

Di seguito, il cast di Iron Mask: La Leggenda del Dragone, insieme ai personaggi che ciascun attore ha interpretato:

Jason Flemyng : Jonathan Green

: Jonathan Green Helen Yao : Cheng Lan

: Cheng Lan Jackie Chan : Master Et Al

: Master Et Al Arnold Schwarzenegger : Capitano James Hook

: Capitano James Hook Yuri Kolokolnikov : Zar Pietro il Grande

: Zar Pietro il Grande Anna Churina : Miss Emma Dudley

: Miss Emma Dudley Charles Dance : Lord Dudley

: Lord Dudley Rutger Hauer : L’ambasciatore

: L’ambasciatore Martin Klebba : Capitano

: Capitano Christopher Fairbank : Grigio

: Grigio Igor Jijikine : Cosacco morto

: Cosacco morto Robert Gilabert Cuenca: Guardia della torre

Questa straordinaria combinazione di attori di fama mondiale e talenti emergenti contribuisce a rendere Iron Mask: La Leggenda del Dragone un film da non perdere, ricco di azione, emozione e avventura. Non resta che sintonizzarsi su Rai 4 per scoprire questa affascinante storia che unisce culture e epoche in un viaggio indimenticabile!