Come finisce Lasciali parlare, finale spiegazione del film con Meryl Streep

Come finisce Lasciali parlare, trama e finale del film

Lasciali Parlare è un film 2020 conosciuto con il titolo Let Them All Talk. “Lasciali Parlare” (titolo originale “Let Them All Talk”) è un’opera cinematografica del 2020 diretta dal celebre Steven Soderbergh. Nota per essere stata girata in soli dieci giorni su una nave da crociera che viaggiava da New York a Southampton, il film si distingue per il suo stile narrativo innovativo, caratterizzato da una predominanza di scene improvvisate. La pellicola vede come protagonista Meryl Streep, che interpreta Alice Hughes, una famosa scrittrice impegnata nel seguito del suo best seller. Accanto a lei, troviamo altre stelle di Hollywood come Candice Bergen e Dianne Wiest. Come finisce Lasciali parlare. Il finale e la spiegazione del film.





Lasciali parlare trama completa

Alice Hughes, interpretata da Meryl Streep, è una scrittrice vincitrice del Premio Pulitzer, invitata in Inghilterra per ricevere un altro prestigioso riconoscimento letterario. A causa della sua paura di volare, Alice sceglie di viaggiare in nave, accompagnata dalle sue due migliori amiche del college, Roberta e Susan, e dal suo devoto nipote Tyler. Durante il viaggio, emergono tensioni non risolte: Roberta si sente tradita da Alice per essersi riconosciuta in modo negativo in uno dei suoi libri più famosi, mentre Susan tenta di mediare tra le due.

Culmine e Conclusione del Film

Il film culmina con un evento tragico: la morte di Alice Hughes a causa di una trombosi venosa profonda. La scomparsa di Alice lascia il suo nipote Tyler profondamente sconvolto. Scopre poi che Alice era stata trattata a bordo dalla nave da un dottore, il Dr. Mitchell, che le somministrava iniezioni di un farmaco anticoagulante. Dopo la morte di Alice, Tyler riceve l’ultimo manoscritto incompleto di sua zia, che porta con sé nella speranza di completarlo.

Spiegazione del Finale di “Lasciali Parlare”

Nel finale del film, Roberta tenta di sfruttare economicamente gli scritti lasciati da Alice, consegnandoli a Karen, l’agente della scrittrice. Karen, tuttavia, afferma che l’opera è incompleta e non pubblicabile, ma incoraggia Roberta a scrivere un libro sulle sue esperienze personali. Susan, invece, collabora con un certo Krantz per sviluppare un nuovo libro, ispirato da un’idea che aveva discusso con Alice durante la crociera.

Riflessioni Finali

Il film “Lasciali Parlare” esplora tematiche di amicizia, tradimento e il peso delle scelte artistiche attraverso dialoghi ricchi e situazioni emotivamente intense. La performance di Meryl Streep e il cast di supporto offrono una profondità unica ai loro personaggi, rendendo il film non solo un successo narrativo ma anche un interessante esperimento cinematografico.

Il film rappresenta un esempio notevole di come i legami personali e le ambizioni professionali possano collidere e tessere le trame della nostra esistenza, sottolineando l’importanza dell’integrità personale e professionale nell’arte della narrazione.