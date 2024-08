Come finisce Mamma a tutti i costi: trama e finale

Mamma a tutti i costi è il titolo del film TV che sta per essere trasmesso su Tv8, offrendo agli spettatori un’avvincente esperienza thriller. Per coloro che desiderano una visione in alta definizione, il canale dedicato è il numero 508, mentre per chi utilizza il digitale terrestre, sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale 8.





Questa pellicola, di genere thriller, dura 90 minuti ed è una produzione statunitense del 2018, ottima per chi ama i colpi di scena.

Mamma a tutti i costi attori

Il cast del tv-movie Mamma a tutti i costi include attori di talento come Kelly Thiebaud (nota per il suo ruolo in Amore al primo sguardo), Brian Ames, Jaclyn Hales, Maeve Quinlan, Jim Meskimen, Kit Williamson, Brooke Newton, Mary Beth Evans e Amaris Davidson. La regia è affidata a Isak Borg e Dena Hysell-Cornejo, che hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico.

Le riprese si sono svolte interamente negli Stati Uniti, dove è ambientata la storia. Il titolo originale del film è The Surrogates, che ha visto la sua prima messa in onda negli Stati Uniti il 13 ottobre 2018. Inizialmente intitolato The Sinister Surrogate, il titolo è stato successivamente abbreviato in The Surrogate.

Mamma a tutti i costi – trama del film in onda su Tv8

La trama segue le vicende di Josh (interpretato da Brian Ames) e Danielle (parte di Kelly Thiebaud), una coppia sposata che da anni cerca di diventare genitore senza successo. Desiderosi di avere un figlio, iniziano la loro ricerca per trovare una madre surrogata. Dopo numerosi tentativi, la loro attenzione si rivolge a una giovane donna di nome Kailee (Jaclyn Hales).

Dopo aver discusso le condizioni, Kailee accetta di diventare la madre surrogata, e Josh e Danielle sono al settimo cielo, pregustando l’arrivo del loro sogno di genitorialità. Dopo nove mesi, Kailee dà alla luce una bellissima bambina e la coppia è entusiasta di avviare una nuova vita insieme alla loro figlia.

Tuttavia, quando sembrano aver raggiunto la felicità, sorgono delle complicazioni. Kailee non ha alcuna intenzione di rinunciare alla bambina e questo inizio di vita serena per Josh e Danielle si trasforma ben presto in un incubo. I due coniugi si trovano a fronteggiare una situazione sempre più intricata, con Kailee e forse anche una presenza più minacciosa che avvolge la loro vita.

Mamma a tutti i costi dove è girato

Nel finale del film, Josh e Danielle devono confrontarsi con una verità inaspettata. Iniziano a sospettare che Kailee non sia l’unica che rappresenta una minaccia, perché dietro di lei potrebbe esserci qualche figura più potente che trama nell’ombra. Pertanto, la madre surrogata potrebbe essere solo una pedina in un gioco molto più complesso, che coinvolge non solo la coppia ma anche molte altre persone.

La loro inquietudine cresce e si concretizza in evidenze reali: c’è qualcuno che, deciso a impossessarsi della bambina, non si fermerà dinanzi a nulla per raggiungere il proprio obiettivo. Questa situazione crea un’atmosfera di tensione e suspense che tiene gli spettatori col fiato sospeso fino all’credits finali.

Mamma a tutti i costi è un thriller che affronta i temi complessi della maternità surrogata, dell’amore e della protezione familiare, dimostrando quanto possa essere sottile la linea tra desiderio e desertificazione. Una storia che mescola emozioni profonde e suspense, in grado di coinvolgere il pubblico in modo totale. Non perderti questa opportunità di vivere una narrazione intensa e stimolante, sintonizzandoti su Tv8 per la premiere di questo avvincente film.