Come finisce Quello che tu non vedi come finisce: trama e spiegazione finale

Quello che tu non vedi è un film del 2020 diretto da Thor Freudenthal, ispirato all’omonimo romanzo di Julia Walton. La pellicola ha ricevuto un’accoglienza positiva dalla critica al suo debutto nelle sale cinematografiche americane. La storia narra le vicende di Adam, un giovane che affronta una malattia mentale ma decide di tenerla nascosta, mentre si innamora della sua compagna di classe, l’unica in grado di farlo sentire accettato.





La trama di Quello che tu non vedi

Il film Quello che tu non vedi inizia con Adam Petrazelli, che scopre di soffrire di schizofrenia dopo un evento drammatico in cui provoca una bruciatura a un compagno di classe durante una crisi. Nonostante si dedichi alla cucina per calmarsi, i suoi sintomi peggiorano. Un giorno, Adam entra in una sperimentazione farmacologica, ma durante le sue crisi vive allucinazioni in cui incontra tre figure: la hippie Rebecca, l’insolito amico Joaquin e un protettivo e minaccioso personaggio chiamato The Bodyguards. In questi momenti, Adam è tormentato da una voce oscura che rappresenta le sue paure più profonde.

Col proseguire del film, Adam si trasferisce nella scuola cattolica di Sant’Agata, dove incontra la vivace Maya Arnez. Lei, assumendo il ruolo di tutor, lo aiuta a gestire la sua condizione, e tra i due nasce un sentimento romantico. Tuttavia, Adam decide di nascondere a lei la sua malattia. Si confida solo con Padre Patrick, il prete della scuola. Quando si rende conto che i farmaci influenzano negativamente il suo senso del gusto, Adam decide di interrompere le cure, senza rivelare nulla a sua madre Beth e al suo patrigno Paul. Questo porta a un intensificarsi dei suoi malesseri.

Dove vedere Quello che tu non vedi?

Il film sarà trasmesso su Rai 2 alle ore 21.00 il 22 agosto 2024. Sarà inoltre disponibile con abbonamento su Prime Video e a noleggio o acquisto su Apple TV, Google Play Film e YouTube.

Adam affronta nuovamente le crisi

Con l’arrivo di un fratellino atteso da Beth e Paul, Adam si sente ulteriormente inadeguato. La madre scopre la verità riguardo i farmaci e affronta Adam. Nel frattempo, la Suora Catherine viene informata riguardo all’incidente scolastico di Adam, portando alla sua sospensione. Convinto che Paul sia responsabile della sua situazione, Adam si scaglia contro di lui. Nonostante la sospensione, decide di recarsi al ballo di fine anno e, per sentirsi sicuro, assume una serie di medicinali, sperando che ciò lo aiuti a godere della serata. Tuttavia, mentre danza con Maya, viene sopraffatto dalla voce oscura, comportandosi in maniera strana. Suor Catherine cerca di allontanarlo, ma Adam ha una crisi, spinge la suora e si lancia dalla passerella.

Come si conclude Quello che tu non vedi?

Verso il finale di Quello che tu non vedi, Adam si risveglia in ospedale e vive un nuovo crollo emotivo durante la visita di Maya. Espulso dalla scuola, viene trasferito in un reparto di psichiatria. Grazie a un’email che rivela l’intenzione di Paul di sostenerlo, Adam finalmente accetta il patrigno come figura paterna. Successivamente, Beth e Paul accompagnano Adam alla cerimonia di diploma di Sant’Agata. Sebbene Suor Catherine sia contraria, Adam si alza per parlare in aula, supportato da Padre Patrick.

Nella sua testimonianza, Adam rivela la sua lotta contro la schizofrenia, sottolineando che non è giusto essere ridotti a una diagnosi. Dichiara con forza: “Adam non è la schizofrenia, Adam è Adam”. Dopo il suo intervento, Maya lo raggiunge e, dopo un chiarimento, si scambiano un bacio. Alla fine, Adam ottiene il diploma e inizia a frequentare una scuola di cucina. Il film si conclude con Adam che celebra la nascita del suo fratellino insieme a Beth, Paul e Maya. Anche se le voci della sua malattia rimangono, Adam ha finalmente trovato un modo per convivere con esse.