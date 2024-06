The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes: La Spiegazione del Finale

Tra gli anime più attesi in Italia nel 2024 troviamo The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes, diretto da Tomohisa Taguchi. Questo lungometraggio sci-fi sarà distribuito nelle sale come evento speciale a partire da lunedì 10 giugno. Con una durata di soli 82 minuti, il film riesce a sorprendere e a emozionare fino al suo finale suggestivo. Di seguito, esploriamo come finisce questo emozionante anime.





Come Finisce The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes?

Nell’ultima sequenza di The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes, uno specchio gioca un ruolo cruciale. I riflessi presenti nel film fanno rinsavire il protagonista quando si addentra nel tunnel fino a ritrovarsi in una realtà onirica con una patina rosa. Qui, sua sorella è di nuovo viva e gli suggerisce di voler bene agli altri e di andare avanti. Parallelamente, Anzu rivela che da quando Tono ha deciso di entrare nel tunnel, ha sempre cercato di proseguire. Il giovane, vedendosi riflesso nello specchio, torna adolescente e riceve improvvisamente tutte le email che Anzu gli ha inviato nel frattempo, aggiornandolo sulla sua carriera da fumettista.

“Fratellone ti voglio bene, fai buon viaggio”, dice la piccola Karen; Tono piange, apre la porta e decide di tornare da Anzu, ormai diventata maestra.

Successivamente, viene mostrato l’iPhone per indicare che sono passati degli anni, ma Anzu ha conservato il vecchio cellulare per comunicare con lui e ricordare i loro momenti insieme. Nel film ci rendiamo conto che Anzu ha seguito con successo le orme del nonno, e ora è diventata una fumettista di successo. Tono, sentendo la mancanza, esprime che ha qualcosa di importante da dirle.

Anzu, stanca e bloccata nel disegnare, si reca alla stazione del treno dove si sono incontrati per la prima volta. Con il suo ombrello in mano e le lacrime agli occhi, le sue emozioni emergono prepotentemente. Alcuni girasoli e il mare all’orizzonte creano un’atmosfera nostalgica e malinconica.

La Confessione e il Ritorno

Ad alta voce, Anzu dice: “Tono, io sono sempre stata…”, ma si interrompe piangendo. Inaspettatamente, riceve un messaggio: è Tono, tornato dal tunnel con una nuova consapevolezza: “ti voglio tanto bene”. Anzu corre incontro a Tono, e due aerei nel cielo indicano metaforicamente il loro imminente incontro. Alla fine, Tono, svenuto all’interno del tunnel, riapre gli occhi e vede Anzu che è venuta a prenderlo dopo 8 anni. Finalmente si baciano, e le email si materializzano come i loro sentimenti.

Un Amore Senza Tempo

Il bacio, che nel mondo esterno dura 6 ore e mezza, nel tunnel dura soltanto 10 secondi. I due escono insieme nel tardo autunno, dopo 13 anni e 102 giorni. Ciò che Tono desiderava di più erano le email di Anzu, che sono finalmente arrivate quando era con la sua sorella. Ora i due possono finalmente vivere il presente, senza più salti temporali.

La Spiegazione del Finale

Il finale di The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes chiarisce ogni dubbio, facendo emergere i temi principali del film. Nonostante Tono fosse in una realtà parallela con una serena patina rosa, il suo cuore ha trovato un nuovo desiderio. La piccola Karen capisce il suo bisogno di andare avanti e lo incoraggia a fare così, legandosi a nuove persone come Anzu.

Anzu, grazie ai consigli e all’affetto di Tono, è riuscita a seguire le orme del nonno e a diventare una insegnante di fumetti. Entrambi i protagonisti, dopo tanti salti temporali, decidono di vivere il presente insieme, abbandonando le loro passate sofferenze.

L’amore ha portato Tono fuori dal tunnel di Urashima, facendogli accettare che non può più vivere in una realtà alternativa e sognante solo per stare accanto alla sorella morta. Ora, libero dai sensi di colpa, Tono può andare avanti con Anzu, che ha finalmente raggiunto autostima e accettato sé stessa nonostante i conflitti familiari.

In conclusione, The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes è un anime che colpisce per la sua narrazione intensa e il suo finale emotivamente appagante, offrendo una profonda riflessione su amore, perdita e crescita personale.