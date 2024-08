Come finisce Un Pericolo dal Passato: trama e finale del film

Un Pericolo dal Passato: trama e finale del film su Tv8

Scopri la trama e il finale del film “Un Pericolo dal Passato”, trasmesso su Tv8. Questo thriller del 2022, diretto da Jake Helgren, vede Yan-Kay Crystal Lowe nei panni della protagonista Kira. Vuoi sapere di più? Continua a leggere!





Un Pericolo dal Passato, conosciuto anche come “Old Flames Never Die”, è un thriller del 2022 diretto da Jake Helgren. Questo film avvincente tiene gli spettatori col fiato sospeso e racconta la storia di Kira, una scrittrice di successo che deve affrontare un pericolo inaspettato proveniente dal suo passato. Ecco tutto ciò che devi sapere sulla trama e il finale di questo film intrigante trasmesso su Tv8.

Un Pericolo dal Passato: Trama Completa

Kira Young, una scrittrice affermata, decide di tornare nella sua città natale per scappare dai paparazzi che la assillano. Il suo fidanzato, Tyson, è stato accusato di omicidio, e Kira cerca un po’ di pace lontano dalla pressione mediatica.

Tornata a casa, Kira inizia una bella avventura romantica con il suo amore del liceo, Weston Wade. Ma questa relazione riaccende in Weston una vecchia ossessione malsana per lei. Le cose si complicano quando Kira si trova coinvolta in un turbinio di gelosie e segreti.

Come Finisce Un Pericolo dal Passato su Tv8

Nel corso del film, Avery presta a Kira un cellulare e parla del suo libro bestseller, ispirato alla vera storia della scomparsa del fidanzato del college di Kira, morto durante un’escursione in montagna. Avery confessa di sentirsi schiacciata dalle aspettative su Kira e dai ricordi di Weston.

Alla fine, si scopre che Tyson è stato incastrato da Weston e suo padre, lo sceriffo della città. Weston ammette di aver ucciso per stare con Kira, e in un momento di follia cerca di eliminarla. Fortunatamente, Tyson riesce a liberarsi in tempo e salva Kira, fermando così l’ennesimo omicidio. Il film si chiude con Kira e Tyson finalmente riuniti.

Un Pericolo dal Passato: Finale e Spiegazione del Film

Nel finale di Un Pericolo dal Passato, un acceso confronto tra Weston e Kira porta alla luce la verità. Weston ammette le sue colpe e le sue motivazioni, svelando un piano di manipolazione architettato con l’aiuto del padre sceriffo per incastrare Tyson. Nonostante i suoi ripetuti tentativi di distruggere la vita di Kira e Tyson, il coraggio e l’astuzia di Tyson riescono a cambiare le carte in tavola.

Il climax del film culmina in un drammatico scontro in cui Weston tenta di eliminare Kira, ma l’intervento tempestivo di Tyson mette fine alla minaccia. Questo momento di tensione si conclude con il salvataggio di Kira e la definitiva sconfitta di Weston.

Un Pericolo dal Passato: Cast Completo

• Yan-Kay Crystal Lowe (Kira)

• Lou Ferrigno Jr (Weston)

• Rich Paul (Tyson)

• Whitney Able (Avery)

• Preston Sadleir (Randy)

• Valery M. Ortiz (Steph)

• Chris Gann (Wade)

• Leslie Stratton (Caya)

• Patrick McKain (Douglas)

• Sergei Dmitriev (Andre)

• Patrick Serrano (Jordi)

“Un Pericolo dal Passato” è un film che mescola suspense, mistero e dramma personale, accompagnando lo spettatore in un viaggio emozionante fra i segreti e le paure della protagonista. Se ami i thriller psicologici, non perdere l’occasione di vederlo.