Come si può spiegare la decisione di una madre di porre fine alla vita dei suoi bambini?

Un tragico caso di infanticidio in provincia di Parma ha colpito l’Italia, sollevando interrogativi profondi sulla psicologia della maternità e sulle cause che possono portare a gesti estremi. La scoperta del corpicino di un bambino nel giardino di una villetta, avvenuta il 9 agosto, ha svelato un quadro inquietante legato a una giovane madre di soli 22 anni, che era partita immediatamente per New York con la sua famiglia. Le indagini hanno rivelato ulteriori dettagli inquietanti, tra cui ricerche sul web effettuate dalla ragazza riguardanti modalità di aborto.





Due neonati sepolti nel giardino

Il ritrovamento iniziale ha portato a scoperte ancor più agghiaccianti: a distanza di settimane, sono stati rinvenuti i resti di un secondo neonato, sepolto nel medesimo luogo, probabilmente occultato più di un anno prima. La giovane ora è accusata di omicidio volontario e di occultamento di cadavere, ed ha ammesso la sua responsabilità in entrambi i casi, affermando di aver agito da sola e tenendo tutto segreto. I suoi genitori e il fidanzato, dopo aver appreso la notizia, hanno dichiarato di essere pronti a prendersi cura dei bambini, lasciando intendere che avrebbero supportato la ragazza se solo fossero stati a conoscenza delle gravidanze.

L’orrore nascosto nella normalità

Questa vicenda ci costringe a confrontarci con l’idea di un orrore che si cela sotto una facciata di apparente normalità. Gli amici della giovane l’hanno descritta come una persona affidabile, ben integrata nella comunità, con un lavoro da baby-sitter e una carriera scolastica promettente nel campo della giurisprudenza. Stando a quanto riportato, la sera prima del rinvenimento del primo corpo, la ragazza avrebbe indotto il parto da sola, dichiarando poi di aver “partorito senza alcun aiuto”. Eppure, i suoi amici non avevano notato nulla di strano o anomalo, tanto che la giovane continuava a indossare abiti attillati, senza apparenti segni di gravidanza.

Come si arriva a tali gesti estremi?

Casi di infanticidio, neonaticidio o figlicidio rappresentano un evento tragico, eppure presente anche nel nostro Paese, con statistiche che rivelano come un caso di figlicidio avvenga quasi ogni due settimane. I dati suggeriscono che a essere a rischio sono prevalentemente i bambini di età infantile, con la maggior parte delle vittime che ha meno di cinque anni. In questo contesto, le madri spesso risultano essere le responsabili degli atti di violenza.

Il profondo contrasto tra l’immagine idealizzata della maternità e la realtà psicologica di molte donne diventa evidente. Può sembrare inaccettabile che una madre possa uccidere il proprio neonato, eppure spesso ci si trova di fronte a situazioni in cui la gravidanza e la maternità vengono vissute come un pesante fardello, accompagnato da paura e inadeguatezza.

La negazione della gravidanza

La maternità rappresenta un periodo di trasformazione profonda, non solo fisica ma anche psicologica. Sentimenti di paura, d’inadeguatezza e di impotenza possono accompagnare la donna durante questo processo, rendendo l’esperienza della gravidanza indicibilmente traumatica. In rari casi, una grave negazione della gravidanza può manifestarsi, facendo sì che la donna viva il proprio stato come se non esistesse, fino a considerare il neonato come un corpo estraneo, da rifiutare e da eliminare.

Questa dinamica sembra caratterizzare anche il caso della giovane madre di Parma: la negazione della sua condizione ha probabilmente influenzato il modo in cui ha affrontato la gravidanza e il parto. Alcuni studi suggeriscono che, in questi casi, è comune che il corpo della donna non risponda ai normali segnali biologici, portando a comportamenti alimentari anomali e a una diminuzione di peso per evitare di apparire incinta.

La percezione alterata della realtà

In effetti, la negazione psichica della gravidanza può alterare anche come vengono percepite le relazioni interpersonali e l’ambiente circostante. È evidente che la giovane madre, negando il suo stato, ha creato una sorta di scissione tra la sua vita quotidiana e il suo stato fisico, apparendo completamente normale alle persone che la circondavano. Sarà fondamentale adesso, per gli inquirenti, analizzare a fondo le circostanze e le motivazioni che hanno portato a tali gesti, così da comprendere almeno in parte il grado di responsabilità della ragazza.

Le ragioni che possono spingere una donna a compiere atti così estremi non possono essere ridotte a semplici classificazioni. Il tragico caso di Parma illumina le complesse interazioni tra psiche, socialità e maternità, invitando a una riflessione profonda non solo sulle figure coinvolte, ma anche sul supporto che società e istituzioni possono fornire alle donne in gravidanza, soprattutto quelle in situazioni di vulnerabilità. La questione rimane difficile e complessa, e richiederà tempo e attenzione per essere affrontata con la dovuta sensibilità.