Il cane del vicino abbaiava da due giorni. Un ragazzo decide di controllare e scopre l’impensabile

Tutto è iniziato come un rumore di sottofondo, qualcosa che notavo a malapena mentre giocavo ai videogiochi nella mia stanza. Ma già dal secondo giorno, l’abbaiare è diventato impossibile da ignorare. Le yelps ritmiche e frenetiche riecheggiavano nel quartiere, provenienti dalla piccola casa blu pallido accanto.





Quella era la casa di Carla.

Carla viveva lì da quanto potevo ricordare. Era anziana, riservata e per lo più si teneva per conto suo. Non aveva famiglia, per quanto ne sapessi, ma aveva un piccolo cane arruffato di nome Buddy. L’avevo vista portarlo a spasso al mattino, con un passo lento e costante che sembrava richiederle tutte le energie. Ma ora, l’abbaiare non si fermava.

A cena, ne parlai con mio padre.

“Papà, hai notato che il cane di Carla abbaia senza sosta da due giorni? C’è qualcosa che non va.”

Mio padre alzò appena lo sguardo dal suo piatto. “Oh, Ethan. Probabilmente sta solo giocando con lui o ha dimenticato di farlo uscire. Quel cane fa sempre un gran baccano.”

Feci una smorfia. “Ma cosa succede se le è successo qualcosa?”

“Ethan, non tutto è un mistero da risolvere. Sono sicuro che stia bene.”

Non ero convinto. A mio padre potrebbe non importare, ma a me sì. E dovevo scoprire cosa stava succedendo.

Dopo cena, mentre papà sistemava in garage, uscii di soppiatto e mi diressi verso la casa di Carla. Più mi avvicinavo, più l’abbaiare di Buddy diventava urgente. Bussai con decisione alla porta d’ingresso.

“Signora Carla?” chiamai. Nessuna risposta.

Bussai di nuovo. Nulla.

L’abbaiare di Buddy cresceva in intensità, quasi disperato. C’era sicuramente qualcosa di sbagliato. Il mio cuore batteva forte mentre correvo intorno al lato della casa, spingendomi tra i cespugli incolti verso il cortile sul retro. Lì, trovai una finestra con le tende mezze tirate. Mi misi in punta di piedi e sbirciai dentro.

E fu allora che la vidi.

Carla giaceva sul pavimento, un braccio teso verso di me, l’altro che si stringeva al fianco. Era sveglia, ma si muoveva a malapena. I suoi occhi incontrarono i miei, ampi di stanchezza, e sollevò debolmente la mano, salutandomi.

Il panico mi invase.

Mi girai e corsi a casa. “Papà! Papà, è Carla! È sul pavimento e non riesce ad alzarsi!”

Questo attirò la sua attenzione. Lasciò cadere la chiave inglese e mi seguì senza esitazione. Mentre correvamo, urlai: “È così da due giorni! Devo entrare!”

Senza aspettare una risposta, presi un mattone sciolto dal giardino e sfondai la finestra. Il vetro si frantumò, e l’abbaiare di Buddy si trasformò in un guaito frenetico. Coprii la mano con la manica del mio cappuccio per rimuovere i frammenti rimasti e scavalcai dentro.

La casa puzzava di aria stantia e cibo per cani. Mi precipitai al fianco di Carla.

“Signora Carla, mi sente?”

Lei annuì debolmente, la sua voce era appena un sussurro. “Caduta… due giorni fa… non riuscivo a raggiungere il telefono…”

Ingoiai a vuoto. Era rimasta lì tutto quel tempo, senza che nessuno controllasse su di lei. Il mio stomaco si contorse per il senso di colpa: avrei dovuto agire prima.

Papà si arrampicò attraverso la finestra rotta subito dopo di me. Si inginocchiò accanto a Carla, parlandole con dolcezza. “Tieni duro, Carla. Ti stiamo portando aiuto.”

Corri in cucina e presi un bicchiere d’acqua, portandolo alle sue labbra mentre papà tirava fuori il telefono e chiamava un’ambulanza. Lei sorseggiò tremando, la sua mano rugosa tremava nella mia.

Nel giro di pochi minuti, il suono stridente delle sirene riempì l’aria. I paramedici arrivarono e valutarono rapidamente le sue condizioni, sollevandola delicatamente su una barella. Carla mi guardò mentre la portavano via, le labbra che formavano le parole: “Grazie.”

Espirai un respiro che non mi ero reso conto di avere trattenuto.

Poi sentii qualcosa che mi sfiorava la gamba.

Buddy.

Il suo piccolo corpo tremava, la coda tra le gambe mentre guaiva dolcemente. Era stato lui a cercare aiuto tutto quel tempo. Dev’essere stato affamato, spaventato e confuso.

“Papà, non possiamo lasciare Buddy qui da solo,” dissi.

Papà sospirò ma annuì. “Lo porteremo con noi per ora.”

Quella notte, Buddy si accoccolò sulle mie ginocchia mentre ero seduto sul divano. Gli diedi del pollo avanzato e lo portai fuori per una breve passeggiata. Rimase vicino a me, ancora nervoso, ma potevo capire che era grato.

Due giorni dopo, Carla tornò a casa dall’ospedale. I dottori dissero che aveva subito una brutta caduta ed era gravemente disidratata, ma si sarebbe ripresa. Quando riportammo Buddy, mi aspettavo che fosse stanca, forse un po’ sopraffatta. Invece, sorrise più di quanto avessi mai visto.

“Oh, mio dolce ragazzo,” sussurrò mentre Buddy saltava sulle sue ginocchia, leccandole il viso con entusiasmo.

Le lacrime le riempirono gli occhi mentre mi guardava. “Ethan, hai salvato la mia vita.”

Provai una sensazione di calore diffondersi nel petto. “Ho solo fatto ciò che chiunque avrebbe dovuto fare.”

Lei mi strinse la mano. “Non tutti avrebbero ascoltato.”

Guardai mio padre, che mi fece un cenno di approvazione.

Poi, senza pensarci, dissi: “Posso venire ogni giorno. Portare Buddy a fare una passeggiata. Controllarti. Se vuoi.”

Gli occhi di Carla si addolcirono. “Mi piacerebbe molto.”

E così, qualcosa cambiò. Non era più solo la tranquilla vecchietta del vicinato. Era Carla, la mia vicina, la mia amica. E Buddy non era solo un cane rumoroso: era un eroe che si era rifiutato di arrendersi alla persona che amava.

Da quel giorno in poi, portai Buddy a passeggio ogni pomeriggio. E ogni pomeriggio, mi sedevo con Carla, ascoltando le sue storie, apprendendo della sua vita.

E sapevo, senza alcun dubbio, di aver fatto la cosa giusta.

A volte, tutto ciò che serve è prestare attenzione alle piccole cose, perché potrebbero davvero salvare la vita a qualcuno.