Come una moglie che ha abusato del marito per 20 anni è stata finalmente colta mentre utilizzava le riprese “strazianti” della tata

Attenzione: questo articolo contiene discussioni sulla violenza domestica che potrebbero risultare sconcertanti per alcuni lettori.





Una donna che ha abusato del marito per 20 anni è stata finalmente colta in flagrante mentre utilizzava le riprese ‘strazianti’ di una nanny cam.

Un documentario su un crimine realmente accaduto , trasmesso originariamente su Channel 5 e ora disponibile su Netflix , è una visione piuttosto sgradevole e racconta la coraggiosa storia di Richard Spencer.

Nel film Mia moglie, il mio abusatore, l’uomo racconta la sua esperienza dopo che un giudice lo ha definito “il peggior caso di comportamento coercitivo e controllante” che abbiano mai visto.

Sheree Spencer abusò fisicamente, emotivamente ed economicamente di Richard, minacciandolo di incastrarlo per impedirgli di parlare.

Arrivava persino a gridare aiuto in casa, nella speranza che i vicini confermassero le sue bugie.

Dopo averlo sputato addosso e averlo pugnalato con le forchette, Richard ha iniziato a salvare i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza come “assicurazione” per evitare che in futuro la madre gli impedisse di avere accesso ai suoi figli.

Come Sheree Spencer è stata finalmente catturata

Richard era solito nascondere le ferite con il trucco, in quanto un tempo gli era rimasto sfigurato l’orecchio quando Sheree lo aveva colpito con una bottiglia di vino.

Ma una sera telefonò a uno dei suoi amici, dicendogli che era ubriaco e che temeva per quello che avrebbe potuto fare.

L’amico di Richard arrivò di corsa a casa. Tuttavia, una volta che i due uomini furono soli, chiese di un livido.

E questo ha spinto la vittima degli abusi a mostrare uno dei video raccapriccianti che aveva salvato dalla telecamera della tata.

L’amico di Richard si è recato direttamente alla polizia, alla quale è stata consegnata la montagna di prove che erano state raccolte, tra cui 36 video, nove clip audio e 43 fotografie di ferite.

“L’abuso è stato nascosto al mondo esterno”

In un video si vede addirittura Sheree che minaccia il marito con un coltello, si scaglia contro di lui e gli procura un taglio di 2 cm sotto il ginocchio.

Durante la visita, il marito e padre afferma: “Gli abusi di Sheree nei miei confronti si sono evoluti e intensificati nel tempo; ricorreva a ripetuti atti di aggressione fisica, minacce, abusi verbali e umiliazioni per punirmi ed esercitare il controllo su di me.

“L’abuso è stato nascosto al mondo esterno, compresi amici e familiari”.

Sheree è stata arrestata nel 2021 e si è dichiarata colpevole nel 2023 di comportamento coercitivo e di controllo tenuto tra gennaio 2016 e giugno 2021 e di tre episodi di aggressione con conseguenti lesioni personali tra gennaio e aprile 2020.

È stata condannata a quattro anni di carcere, pena in cui si trova attualmente.

My Wife, My Abuser è ora disponibile su Netflix.