Concorrente in lacrime, Selvaggia: “L’ho fatto piangere senza insultarlo?”

La prima puntata di Ballando con le stelle ha colpito nel segno, regalando momenti di grande intensità emotiva e spettacolo, grazie a una giuria agguerrita.





La première di Ballando con le stelle ha sorpreso tutti, culminando in emozioni intense e discussioni animatissime. Il talk show del sabato sera di Rai1, condotto da Milly Carlucci, ha visto protagonisti non solo i concorrenti in pista, ma anche i giudici, tra cui Selvaggia Lucarelli e Alberto Matano, che hanno dato vita a un clima frizzante e carico di tensione. Non sono mancate le polemiche, con frecciate tra i membri della giuria e lacrime tra i ballerini. Infatti, uno dei concorrenti ha mostrato la sua vulnerabilità sul palco, rivelando quanto il tempo e la competizione possano influenzare il benessere emotivo.

Luca Barbareschi in lacrime, Selvaggia: “L’ho fatto piangere senza insultarlo?”

È stato il turno di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli a scaldare il palco con una vivace performance di boogie sulle note di Trouble. Alla fine dello spettacolo, l’emozione ha preso il sopravvento e Barbareschi non è riuscito a trattenere le lacrime dopo aver ricevuto un 10 dalla giurata Selvaggia Lucarelli. Questo gesto ha scatenato un commento acuto da parte della Lucarelli, che ha affermato con ironia: “Ho fatto piangere Barbareschi senza insultarlo? Ho individuato il tuo punto debole. È l’età”. Il commento ha suscitato un’ulteriore ondata di ilarità in studio.

Prima di questa intensa esibizione, Milly Carlucci aveva indirettamente ammonito Barbareschi, mettendone in discussione l’auto-percezione di anzianità: “Ha questo vizio, dice sempre di essere anziano. Ma che anziano?”. Al termine della performance, la giuria ha elogiato anche il lavoro della ballerina Alessandra, riconoscendo le sue capacità nel guidare Barbareschi e rendere la danza una vera espressione artistica.

La coreografia ha ricevuto menzioni positive anche da Ivan Zazzaroni, il quale ha evidenziato la bravura di Alessandra. Tuttavia, Selvaggia ha mantenuto il suo spirito critico: “Può essere brava, ma non può trasformare un sasso in un ballerino. Con tutto il rispetto, mentre ballavi sembravi un ragazzo di vent’anni. Nella tua performance non c’era età”.

Alla fine della serata, Barbareschi ha condiviso la sua passione per la danza, affermando: “È il mestiere più bello del mondo. In questi anni ho sofferto, ma adoro ballare. Ricordo ancora la prima volta che ho ballato, avrei voluto essere un ballerino di fila”. Anche Sara Di Vaira ha colto l’occasione per esprimere la sua gratitudine a Milly per aver realizzato un cast così emozionante. Questo mix di tensione, passione e momenti commoventi è ciò che rende Ballando con le stelle un appuntamento imperdibile della televisione italiana.