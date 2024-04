Condizioni gravi per il campione italiano: grave incidente e trasporto d’urgenza in ospedale

Ex-supercampione nel trauma ospedaliero: evacuato con elicottero dopo un grave incidente. Il disastro si è verificato appena dopo le 11. Il servizio di emergenza 118 era presente per assistere con il soccorso. Attualmente, l’ex corridore di 38 anni si trova all’Ospedale di Careggi a Firenze, classificato come codice tre. Si presume che abbia subito un trauma cranico a seguito della caduta. Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha fornito aggiornamenti sull’incidente attraverso il suo profilo Facebook.





“Il nostro Pegaso regionale toscano si è precipitato a Terranuova Bracciolini a seguito di un incidente su una pista di cross, portandolo d’urgenza all’ospedale di Careggi, dove è attualmente ricoverato ma non è in pericolo di vita. Ringrazio tutti i soccorritori presenti e il nostro personale sanitario che lo sta attualmente curando!”

Ex campione Andrea Dovizioso trasportato in ospedale dopo un grave incidente in moto

C’è stata un’esplosione di commenti: “Forza campione, recupera presto: ti aspettiamo”. Dovizioso fu rivelato da Aprilia, che decise di scommettere su di lui riconoscendo le sue enormi capacità. Nel 2000 divenne il campione nazionale di motociclismo e l’anno successivo vinse il campionato europeo di velocità nella categoria 125 cm³ con il team RCGM e il suo principale tecnico Guido Mancini.

Nel 2001, fece il suo debutto nel Motomondiale, gareggiando nel Gran Premio del Mugello nella classe 125. Dopo le prove si trovò molto indietro e fu costretto a ritirarsi dalla gara. Ancora nel 2001 concluse quarto nella classe 125 del Campionato Italiano Velocità. Compagno del mondo nella classe 125 nel 2004 con Honda, ha gareggiato in MotoGP dal 2008 al 2022.

Dal 2013 al 2020 è stato il miglior pilota della Ducati. Come riportato da La Gazzetta dello Sport: “Con la Rossa di Borgo Panigale, ha vinto 12 Gran Premi, piazzandosi al 2° posto nel campionato mondiale per tre anni di fila, dal 2017 al 2019. In quegli anni fu il principale rivaldo di Marc Marquez, quasi invincibile in quel periodo. Dopo altri 19 Gp in Yamaha, ha deciso di ritirarsi alla fine del 2022. Il 16 febbraio 2023 Dovizioso è stata nominata leggenda della MotoGP per la sua notevole carriera ed è stata premiata al Gran Premio del Mugello”.