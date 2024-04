“Pietro il poeta è davvero arrivato all’Isola dei Famosi e si è subito incastrato: È successo davvero”

Quattro partecipanti relativamente sconosciuti stanno creando più scalpore dei famosi concorrenti ufficiali all’Isola dei Famosi 2024. Questi includono l’inaspettata assenza di Tonia Romano, l’improvviso seguito sui social media di Peppe, il pescivendolo, la modella Khady Guaye, e la nobile Alvina Verecondi Scortecci. Ma il naufrago che ha attirato più attenzione sui social media durante la diretta di lunedì è Pietro Fanelli.





Pietro si è fatto conoscere come un modello, un aspirante attore che disprezza le cose materiali, e qualcuno che si rifugia in un mondo immaginario di arte, poesia, filosofia e letteratura. La sua presentazione ha già generato diverse discussioni con suoi compagni di avventura, in particolare Khady che l’ha accusato di cambiare di fronte alle telecamere e di interpretare un personaggio che disprezza la televisione e i reality.

L’attacco a Canale 5 di Pietro Fanelli de L’Isola dei Famosi

È importante sottolineare che Pietro Fanelli non è estraneo al mondo della televisione. L’anno scorso, ha partecipato al reality show di Netflix, Summer Job . Pietro ha condiviso la sua esperienza sul reality con il tiktoker Marco Santarpia, il quale ha poi divulgato il suo punto di vista, come riportato dal sito Isa&Chia.

“Visto che sono un maniaco di grandezza, narcisista, egocentrico, bast*ardo e sono molto impulsivo e impaziente, ho avuto l’idea tragica e stupida di partecipare a un reality show (Summer Job su Netflix), che è la più grande trashata e schifezza che io abbia mai visto. Quindi, apparire lì come partecipante mi provoca una vergogna e un disgusto insuperabile”, ha detto Pietro, ammettendo di essersi pentito.

Ma non si ferma qui. Il naufrago ha anche confessato di non voler fare tv e ha lanciato commenti duri anche contro Canale 5: “Ho accettato senza sapere che sarebbe stato così, quindi mi sono pentito tremendamente. Non avrei mai voluto fare tv o TikTok. Questa roba mi fa schifo”. Ha continuato: “TikTok e i reality mi hanno solo bruciato, le persone mi associano a quel casino e non mi prendono sul serio” e “Voglio ribadire che adoro l’arte e non tutto questo marasma di schifezze come Canale 5, i trapper e i social ecc ecc”. Molte persone trovano curioso il fatto che ora si trovi proprio nel programma più popolare di Canale 5…