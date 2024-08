Corpo di un ragazzo di 23 anni rinvenuto in un’abitazione a Lecce, avviata indagine per istigazione al suicidio

La comunità di Parabita in lutto per la tragica perdita di un ragazzo di 23 anni

La tragica scoperta avvenuta il 23 agosto ha scosso profondamente la comunità di Parabita (Lecce), dove il corpo senza vita di un giovane di 23 anni è stato trovato in un’abitazione. Per rispondere a questa drammatica situazione, la Procura ha avviato un’inchiesta per istigazione al suicidio, e la pm Maria Grazia Anastasia ha già disposto una autopsia sul cadavere per stabilire con certezza le cause del decesso. L’incarico è stato affidato al medico legale, Dr. Roberto Vaglio.





Il fascicolo è attualmente aperto contro ignoti, mentre l’ispezione cadaverica, realizzata immediatamente dopo il ritrovamento, non ha evidenziato segni di violenza sul corpo. Il giovane, di origini rumene, è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione intorno alle 6 del mattino; si trovava lì come ospite di un familiare, sebbene fosse ufficialmente domiciliato a Sannicola. I carabinieri della stazione locale si sono attivati subito per avviare le indagini, decidendo di mantenere il massimo riserbo sui dettagli raccolti fino a questo momento. Nonostante l’assenza di segni di violenza da parte di terzi, gli investigatori stanno considerando l’ipotesi che il giovane potrebbe aver fatto uso di stupefacenti o che possa essere stato indotto al suicidio da qualche pressione psicologica.

La notizia del decesso ha provocato un grande sgomento tra la popolazione di Parabita. Visto che il ragazzo viveva come ospite di un parente da qualche tempo, la comunità ha sentito profondamente la perdita. È significativo menzionare che, la sera stessa della scoperta del cadavere, il paese avrebbe dovuto ospitare la “Notte della Vicinanza”, un evento musicale molto atteso. In segno di rispetto per il lutto della famiglia e della comunità, l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni programmate per la serata.

Per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso del giovane, si attende con ansia l’esito dell’autopsia, che riveste un ruolo cruciale per definire le dinamiche della tragedia. I risultati di questo esame saranno determinanti per fare luce sulle eventuali responsabilità al riguardo. Intanto, resta un senso di perdita e commozione per la scomparsa di un ragazzo di soli 23 anni, la cui vita è stata tragicamente interrotta. Le indagini proseguiranno per raccogliere informazioni e elementi utili, nella speranza di portare un po’ di chiarezza su questa drammatica vicenda che ha profondamente colpito Parabita e i suoi abitanti.