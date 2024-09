“Cosa è successo a Celentano?”. Adriano Celentano fuori dalla vista pubblica, Ornella Vanoni svela il motivo incredibile: il Molleggiato vittima della manipolazione mediatica legata alla pandemia simulata

Adriano Celentano, uno dei cantanti e artisti più iconici della musica italiana, è da tempo scomparso dalla scena pubblica. Lontano dai riflettori, il “Molleggiato” della canzone sembra essere entrato in una fase di reclusione, e i suoi fan si interrogano su questa sua scelta. Molti lo ricordano come l’emblema di un’epoca, capace di unire generazioni con il suo stile e le sue melodie, tanto da avere un ruolo fondamentale nella cultura musicale non solo in Italia, ma anche all’estero, dove vanta un nutrito gruppo di sostenitori.





Quest’assenza ha attirato l’attenzione di vari ospiti del mondo dello spettacolo, tra cui l’attore e comico Teo Teocoli, il quale ha recentemente parlato della sua frustrazione nel non riuscire più a contattarlo. Durante un episodio di Tintoria, il popolare podcast condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, Teocoli ha rivelato la sua preoccupazione sullo stato di salute di Adriano, sottolineando che “non risponde al telefono” e che potrebbe persino essere “morto”. Per sottolineare il legame che c’era tra loro, ha raccontato: “Abbiamo condiviso 40 compleanni, un momento speciale la sera dell’Epifania, e ora non lo sento da due anni”.

Ornella Vanoni e il mistero della sua assenza

Anche Ornella Vanoni, altra voce storica della musica italiana e amica di lunga data di Celentano, ha voluto esprimere il suo pensiero sulla sua situazione attuale durante un’intervista. Ricordando i momenti condivisi con Adriano, ha dichiarato: “È una persona deliziosa, peccato che abbia smesso di uscire di casa”. Secondo le sue parole, la causa della sua ritirata dalla vita pubblica sarebbe legata a una sua crescente paura dei virus, che dall’inizio della pandemia si è accentuata.

Nonostante la sua età avanzata e alcuni problemi di salute, i cui dettagli rimangono privati, Celentano avrebbe optato per una vita lontana dall’ansia e dal pressante mondo dello spettacolo. Ornella ha anche enfatizzato quanto possa essere saggia, in questo momento, la scelta di rimanere a casa, sottolineando che in un’epoca di incertezze come quella attuale, la prudenza può risultare fondamentale.

Un artista che ha segnato un’epoca

Adriano Celentano è stato un pilastro della musica italiana, non solo per le sue canzoni iconiche, ma anche per i suoi messaggi sociali e le sue apparizioni televisive che hanno fatto discutere e spesso ilarità. Durante la sua carriera, ha esplorato vari generi musicali, dal rock al pop, fino alla musica leggera, regalando al pubblico successi memorabili come “Azzurro” e “Il ragazzo della Via Gluck”.

Tuttavia, nonostante il suo talento, Celentano ha affrontato anche delle delusioni artistiche nel corso degli anni. Oggi, molti dei suoi fan e amici temono che la sua assenza prolungata possa essere sintomo di un isolamento da cui fatica a uscire. La musica e l’arte sono state sempre la sua vita, e speriamo che presto possa tornare a condividere il suo genio con il pubblico.

In attesa di rivederlo, i suoi seguaci continuano a nutrire la speranza di un eventuale ritorno, perché, come afferma Teo Teocoli, “almeno uno ‘Ciao ragazzi’ sarebbe bello sentirlo”. Adriano, il Molleggiato, è un artista unico, e il suo spirito continua a vivere nelle canzoni e nei ricordi di tutti coloro che lo hanno amato.