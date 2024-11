Cremona, 16enne muore improvvisamente a scuola: si accascia sulle scale. Donati gli organi

Un giovane di 16 anni si è accasciato sulle scale dell’istituto Cr.Forma di Cremona dopo un malore improvviso. Nonostante i soccorsi immediati, il ragazzo è deceduto poco dopo in ospedale.





Cremona, 5 novembre 2024 – Un tragico episodio ha colpito la comunità di Cremona questa mattina, quando uno studente di 16 anni ha perso la vita a seguito di un malore improvviso. Il giovane frequentava un corso professionale presso l’istituto Cr.Forma, dove si è accasciato al termine delle lezioni, sulle scale che collegano il primo al secondo piano della scuola.

I primi soccorsi da parte dei docenti

Gli insegnanti, rendendosi subito conto della gravità della situazione, hanno cercato di soccorrere lo studente praticando il massaggio cardiaco nel tentativo di rianimarlo. Le condizioni del ragazzo, però, si sono subito rivelate critiche. Quando il personale medico del 118 è giunto sul posto, il giovane era ormai in condizioni disperate. Dopo i primi tentativi di stabilizzarlo, i soccorritori hanno deciso di trasferirlo con urgenza in eliambulanza all’ospedale di Brescia.

Il decesso in ospedale e il gesto della famiglia

Nonostante i tentativi del personale sanitario, il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. La sua famiglia, profondamente colpita dalla tragedia, ha espresso la volontà di donare gli organi del figlio, un gesto di generosità che porterà speranza ad altre persone in attesa di trapianto.

Indagini sulle cause del decesso

Al momento, non sono ancora chiare le cause del malore che ha portato alla morte del giovane studente. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per accertare le circostanze dell’accaduto e chiarire se vi siano state delle condizioni preesistenti che possano spiegare l’improvviso crollo del ragazzo. La scuola e i compagni di classe si sono stretti intorno alla famiglia per esprimere il proprio cordoglio e supporto in questo momento drammatico.