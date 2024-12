Critiche al look di Shaila Gatta al Grande Fratello: Alfonso Signorini la invita a coprirsi, scatenando polemiche tra il pubblico

La puntata del Grande Fratello andata in onda il 2 dicembre ha segnato un momento difficile per Shaila Gatta, protagonista di diversi confronti e bersaglio di critiche sia per il suo comportamento che per il suo abbigliamento. La ex Velina, reduce da giorni di tensione nella casa, ha vissuto una serata intensa tra litigi, riappacificazioni e rimproveri, culminati con un commento del conduttore Alfonso Signorini sul suo outfit giudicato “troppo scoperto”.





La serata è iniziata con una ramanzina da parte di Signorini, che ha sottolineato l’inadeguatezza di alcuni atteggiamenti di Shaila durante i suoi litigi con Helena Prestes. Al centro del dibattito, una lettera che Helena aveva scritto a Lorenzo Spolverato in occasione del suo compleanno, e che aveva scatenato la gelosia di Shaila. La situazione, già tesa, è degenerata in uno scontro verbale acceso. “Le accuse sono state chiare e forti,” ha dichiarato il conduttore, riferendosi alle parole di Shaila, prima di ammonirla per i toni usati: “Le tue scuse, Shaila, ci hanno stancato. Sembra una liturgia. Se è brutto sentirle certe cose, evitate di dirle.”

Signorini ha poi rincarato la dose, criticando il modo in cui Shaila ha attaccato Helena: “La tua forma in questo litigio è stata talmente violenta che è inaccettabile. Vedere una donna che si scaglia così contro un’altra donna è terrificante. Quando le hai detto che senza gli altri non è nessuno, l’hai pugnalata. Quella è malvagità e questa roba non può essere accettata.”

Dopo il confronto con Helena, Shaila ha cercato conforto in Lorenzo, con cui si è abbandonata a un momento di coccole e abbracci sul divano. Tuttavia, anche qui non sono mancate le critiche. L’opinionista Cesara Buonamici ha voluto darle un consiglio: “Io ti vorrei rivedere come eri all’inizio e soprattutto una che si disinteressa di tutte queste cose. Il tuo primo errore è stato rispondere, invece dovevi essere indifferente. Lo so che è difficile.”

A quel punto, Signorini ha colto l’occasione per esprimere un’ulteriore osservazione, questa volta sul look della ballerina: “Io invece ti vorrei vedere un po’ meno scosciata. Hai delle bellissime gambe, ma coprile un attimo, mi sembra eccessiva questa roba.” La giornalista ha cercato di smorzare il commento, ricordando che era già mezzanotte: “Ma è mezzanotte e un quarto.” Nonostante ciò, Signorini ha insistito: “Ho capito, ma il vestito ce l’ha dalle 21. Non so chi li veste, ma è una questione di stile.”

Shaila, visibilmente imbarazzata, ha risposto solo con un sorriso, evitando ulteriori polemiche. Tuttavia, il pubblico non ha mancato di esprimere la propria opinione sui social, dove le parole di Signorini hanno diviso gli spettatori. Molti hanno ritenuto inopportuno il commento del conduttore, accusandolo di aver esagerato e di aver toccato un tema delicato in modo poco elegante. Un utente ha scritto: “È il Grande Fratello, non un convento. Commento fuori luogo.” Un altro ha invece difeso Signorini: “Non è una questione di moralismo, ma di buon gusto.”

Non è la prima volta che il look dei concorrenti suscita dibattiti nel reality, ma in questa occasione il tono del rimprovero ha generato un’ondata di discussioni sul confine tra libertà personale e rispetto delle convenzioni sociali. In un programma come il Grande Fratello, dove ogni gesto e parola sono amplificati, anche i dettagli apparentemente insignificanti diventano motivo di confronto.

Nel frattempo, Shaila si trova in una posizione delicata. Le tensioni con Helena, la gelosia nei confronti di Lorenzo e ora anche le critiche ricevute in puntata potrebbero influire sulla sua esperienza nella casa. Resta da vedere se la ballerina riuscirà a gestire questa pressione e a risollevare la propria immagine agli occhi del pubblico e dei suoi compagni di avventura.