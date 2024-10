Crollo in teatro: un altoparlante si stacca e colpisce due spettatori, entrambi ricoverati in ospedale

Tensione e preoccupazione al Teatro Imperiale di Guidonia durante l’atteso show del trio musicale Gemelli di Guidonia: un incidente ha visto coinvolti due spettatori che sono stati colpiti da una cassa acustica staccatasi improvvisamente.

La serata di ieri, 27 ottobre, si è trasformata in un incubo per i presenti al Teatro Imperiale, dove si stava svolgendo il debutto dello show invernale Intelligenza Musicale dei Gemelli di Guidonia, il noto trio formato dai fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. In un momento di pausa dello spettacolo, un altoparlante si è staccato dal soffitto, precipitando tra le poltrone e ferendo due persone.





Dettagli sull’incidente del crollo dell’altoparlante

Il drammatico evento si è verificato durante il primo intervallo, quando, all’improvviso, le luci si sono spente e il dispositivo ha ceduto, precipitando in platea. I due spettatori, un uomo e una donna, sono stati colpiti dalla caduta dell’alto parlatore, che ha destato allarmi e preoccupazione tra il pubblico. Lo spettacolo è stato immediatamente interrotto e rinviato, con gli operatori del pronto soccorso del 118 che sono stati allertati e sono giunti prontamente sul posto per prestare assistenza.

Luogo dell’incidente: Teatro Imperiale di Guidonia

Teatro Imperiale di Guidonia Data dell’evento: 27 ottobre

27 ottobre Tipo di incidenti: Crollo di un altoparlante

Crollo di un altoparlante Feriti: Un uomo e una donna immediatamente trasportati all’ospedale Sandro Pertini

I feriti sono stati prontamente trasferiti all’ospedale Sandro Pertini, dove hanno ricevuto ulteriori cure mediche. Fortunatamente, entrambi sono stati dimessi poco dopo, già nella tarda serata, rassicurando la comunità locale.

Risposta dell’amministrazione comunale e indagini in corso

La reazione dell’amministrazione comunale non è tardata ad arrivare. Il sindaco Mauro Lombardo, insieme al gestore attuale del Teatro, Anna Greggi, ha espresso solidarietà ai due spettatori feriti. In una nota ufficiale, il Comune ha dichiarato: “Siamo vicini all’uomo e alla donna coinvolti in questo spiacevole incidente. Stiamo attivando le verifiche necessarie con le Autorità competenti per chiarire le responsabilità legate al posizionamento delle attrezzature tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza”.

Le indagini mirano a garantire la sicurezza degli eventi futuri e a prevenire simili incidenti, assicurando che tutti gli standard siano rispettati e che il Teatro Imperiale continui a essere un luogo sicuro per il pubblico.