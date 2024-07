Da molti giorni non lo vedono, poi sentono un cattivo odore: lo trovano morto in casa, seduto sulla poltrona

Un uomo di 68 anni è stato trovato morto in casa a Torino, seduto in poltrona, dopo una settimana di assenza. I vicini, preoccupati dal cattivo odore proveniente dall’appartamento, hanno chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno constatato che l’uomo era già in avanzato stato di decomposizione, suggerendo che la morte risalga almeno alla settimana precedente.





La scoperta macabra

Il corpo dell’uomo è stato trovato in un appartamento di via Giovanni Michele Boccardo, nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo l’allarme dei vicini e, entrando dall finestra, hanno fatto la macabra scoperta.

Intervento delle autorità

Oltre al personale medico del 118, sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato. La strada tra via Bibiana e via Vittoria è stata chiusa per consentire il trasferimento della salma, ora a disposizione dell’autorità sanitaria.

Dramma della solitudine

Secondo le prime informazioni, si tratta di un dramma della solitudine. L’uomo, presuntamente senza parenti né conoscenti vicini, non sarebbe stato cercato da nessuno negli ultimi giorni. La sua morte è stata segnalata solo dopo l’allarme dei vicini di casa.

Nuove informazioni Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’identità dell’uomo o sulle circostanze della sua morte. Le autorità stanno ancora indagando per ricostruire gli ultimi giorni di vita dell’uomo e per contattare eventuali parenti o conoscenti.