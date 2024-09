“Da quanto non ho rapporti sessuali e quale motivo”. Miriana Trevisan inaspettata: scopri cosa sta vivendo ora nella sua vita

Miriana Trevisan ha avviato la sua carriera televisiva in giovanissima età, facendosi notare in programmi iconici come Non è la Rai. Negli ultimi anni, ha acquisito ulteriore notorietà come concorrente del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Dopo averla vista al matrimonio della sua amica Manila Nazzaro, ora la ritroviamo nello studio di Monica Setta, ospite di “Storie di donne al bivio”, dove ha condiviso alcune rivelazioni significative sulla sua vita personale.





Durante l’intervista, Miriana ha parlato di un famoso attore americano che l’ha corteggiata e, poi, ha affrontato un tema molto delicato della sua vita privata. “Ho sentito dire che da due anni hai scelto un voto di castità per aspettare un grande amore e che, in caso contrario, chiuderesti con gli uomini. È vero?” le ha chiesto la conduttrice. Miriana ha confermato la notizia, approfondendo le ragioni dietro questa decisione.

Con voce ferma, la showgirl ha spiegato: “La scelta di restare casta è vera, ma la motivazione principale è la mia ritrovata fede. Frequento un gruppo di preghiera, dove sto riscoprendo una connessione profonda con Gesù, con lo Spirito Santo e con Dio. Questa nuova spiritualità mi ha fatto rendere conto della mia sensibilità particolare. Essere coinvolta in relazioni superficiali non mi soddisfa più e, anzi, mi lascia in uno stato di malessere emotivo per diversi giorni”.

Miriana ha anche rivelato che, sebbene ci siano stati dei tentativi di approccio, anche solo un bacio le provoca disagio. “C’è il detto di amare il prossimo come se stessi, ma non bisogna mai annullarsi per l’altro. Ho fatto questa scelta consapevole negli ultimi due anni”. Le è stato chiesto come avviene la spiritualità nel gruppo e ha spiegato: “Si tratta di una chiesa carismatica. Cantiamo, balliamo e facciamo preghiere forti e sentite ogni sera, ogni mattina, tutte le domeniche”.

Miriana ha aggiunto di aver anche partecipato attivamente a progetti sociali, avvicinandosi a donne e ragazzi in difficoltà. Nonostante ciò, ha chiarito di aver cercato di non chiudere le porte all’amore. “Ho sperimentato un bacio, ma ho capito che non portava alcun beneficio. Per due giorni dopo, mi sentivo male e questo non ha alcun senso. Desidero amare e essere amata, ma voglio essere pronta.”

Concludendo, Miriana ha affermato: “Sto prendendo una pausa anche con il mio corpo”. La sua testimonianza evidenzia un percorso di crescita personale e spirituale che sta affrontando in questo periodo della sua vita. La connessione tra l’amore, il benessere e la fede sembra essere al centro della sua nuova visione.