Dark Tide la trama del film

Come finisce Dark Tide? Sintonizzati su Cielo per una serata avvincente con “Dark Tide”, un film che unisce il brivido della natura e l’adrenalina di un immenso oceano. La pellicola, diretta da John Stockwell, vedrà la talentuosa Halle Berry e l’affascinante Olivier Martinez protagonisti di una storia ricca di suspense e avventura. L’appuntamento è fissato per stasera intorno alle 21:20.





Il percorso di “Dark Tide” nei cinema del mondo

Uscito nel 2012 in alcuni Paesi, “Dark Tide” ha raccolto 1,2 milioni di dollari al botteghino, un incasso significativo anche se limitato. La Russia si è contraddistinta come il mercato migliore, totalizzando circa 699 mila dollari. Merita di essere notato che in Italia il film non ha mai raggiunto le sale cinematografiche, rendendo desta la curiosità di chi desidera ora scoprire questa pellicola affascinante in televisione.

La trama avvincente

La protagonista, Kate Mathieson, è una rinomata esperta di squali nota per la sua abilità di immergersi senza protezioni, guadagnandosi l’appellativo di “sussurratrice di squali”. Tuttavia, il suo mondo subacqueo subisce una svolta drammatica quando, durante un’immersione guidata, un tragico incidente porta alla morte del suo compagno. Questo evento la segnerà profondamente, costringendola a lasciare la professione che amava, incapace di affrontare il suo trauma.

La vita di Kate subirà un colpo decisivo quando, in un momento di crisi finanziaria – con bollette da pagare e la minaccia della banca di pignorare la sua barca – riceverà una proposta che non potrà rifiutare. Il suo ex fidanzato le presenterà un milionario che è in cerca di emozioni forti e desidera tuffarsi con gli squali, rinunciando alla sicurezza di una gabbia. Nonostante le sue paure e i traumi irrisolti, Kate dovrà riunirsi con il suo coraggio per navigare verso Shark Alley con il suo cliente.

Dove vedere “Dark Tide” in streaming

Se ti sei perso l’appuntamento in TV, non disperare! “Dark Tide” è già disponibile in streaming sulla piattaforma di Prime Video. Inoltre, l’unico modo per vederlo gratuitamente in diretta è tramite il sito di Cielo, che offre la pellicola per chi desidera un’esperienza di visione immediata e senza costi aggiuntivi. Non perdere l’occasione di esplorare le profondità dell’oceano con questa avvincente storia!

Il trailer e il cast del film

Per chi desidera avere un assaggio dell’intensità di “Dark Tide”, il trailer in inglese è disponibile online, promettendo sequenze che faranno battere forte il cuore. Il cast del film include:

Halle Berry nel ruolo di Kate Mathieson

nel ruolo di Kate Mathieson Olivier Martinez nel ruolo di Jeff

nel ruolo di Jeff Ralph Brown come Brady Ross

come Brady Ross Luke Tyler nei panni di Nate Hadley

nei panni di Nate Hadley Mark Elderkin nel ruolo di Tommy

nel ruolo di Tommy Sizwe Msutu come Walter

come Walter Thoko Ntshinga nel ruolo di Zukie

In definitiva, “Dark Tide” è un film che invita a esplorare non solo le acque misteriose degli oceani, ma anche i lati più profondi del coraggio e della redemption. Prenditi un momento per scoprire cosa accade quando le paure si scontrano con la passione e la necessità di superarsi.