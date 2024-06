Davos 1917 replica su La5, come rivedere le puntate

La serie TV Davos 1917, prodotta da Contrast Film, Letterbox Filmproduktion, Amalia Film, SRF e ARD Degeto, è stata trasmessa su Canale 5 dal 19 giugno 2024. La storia segue le infermiere svizzere che lavorarono sul fronte francese durante la Prima guerra mondiale. La serie si distingue per la sua capacità di intrecciare storie personali intense con gli eventi storici tumultuosi di quel periodo.





La Serie e i Protagonisti

La serie presenta Dominique Devenport nel ruolo di Johanna, una coraggiosa infermiera alla quale è stata portata via la figlia neonata. Pronta a tutto pur di ritrovarla, Johanna si trasforma presto in una spia tedesca, mettendosi contro le persone a lei care. Il pubblico è tenuto con il fiato sospeso: alla fine, riuscirà a ritrovare la figlia? Per scoprirlo, dovrai seguire gli episodi di Davos fino alla fine.

Mediaset Infinity: Visione in Diretta e in Replica

Qualora non riuscissi a seguire la programmazione di Davos prevista su Canale 5, la bella notizia è che tutte le puntate sono sempre disponibili anche per la visione in diretta e in replica su Mediaset Infinity. Questa piattaforma gratuita offre la possibilità di rivedere sempre il meglio della programmazione della rete, sia in diretta con la messa in onda lineare, sia on demand a trasmissione terminata. Ciò significa che potrai rivedere gli episodi della serie che hai perso all’orario e nel giorno che preferisci, non per forza in concomitanza con la messa in onda lineare in tv.

Davos in Replica su La5?

Gli episodi di Davos arrivano anche su La 5? Al momento, la risposta è no. Stando a quanto emerge dai palinsesti Mediaset, sul canale 30 del digitale terrestre non sono attualmente previste le repliche della serie svizzero-tedesca con Dominique Devenport. In caso di cambiamenti, sarà nostra premura aggiornare l’articolo con gli eventuali orari e giorni di messa in onda. La mancanza di repliche su La5 può essere un dispiacere per alcuni fan, ma l’opzione offerta da Mediaset Infinity rappresenta comunque una valida alternativa per non perdere nemmeno un episodio.

Quando va in Onda Davos?

Quando va in onda Davos su Canale 5? Salvo variazioni improvvise, la programmazione della serie prevede un appuntamento settimanale con un doppio episodio, ogni mercoledì dalle ore 21:30, fino al 3 luglio 2024. Di seguito l’elenco completo di tutte le date da segnare sul calendario per non perdere nemmeno un minuto di questa avvincente serie:

Episodio 1 va in onda su Canale 5 mercoledì 19 giugno 2024;

Episodio 2 va in onda su Canale 5 mercoledì 19 giugno 2024;

Episodio 3 va in onda su Canale 5 mercoledì 26 giugno 2024;

Episodio 4 va in onda su Canale 5 mercoledì 26 giuglio 2024;

Episodio 5 va in onda su Canale 5 mercoledì 3 luglio 2024;

Episodio 6 va in onda su Canale 5 mercoledì 3 luglio 2024.

Produzione e Sceneggiatura

Davos è una serie prodotta da Contrast Film, Letterbox Filmproduktion, Amalia Film, SRF e ARD Degeto. La regia è affidata a Jan-Eric Mack, Anca Miruna Lăzărescu, e Christian Theede. Gli sceneggiatori Adrian Illien, Thomas Hess, Julia Penner e Michael Sauter hanno lavorato con maestria per creare una trama avvincente che intreccia storie personali e grandi eventi storici, rendendo questa serie un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere.

Gli attori principali della serie TV Davos 1917 sono:

Dominique Devenport nel ruolo di Johanna Gabathuler , una coraggiosa infermiera alla quale è stata portata via la figlia neonata.

nel ruolo di , una coraggiosa infermiera alla quale è stata portata via la figlia neonata. David Kross nei ruoli di Carl Mangold e Max Horowitz .

nei ruoli di e . Jeanette Hain nel ruolo di Ilse von Hausner .

nel ruolo di . Anna Schinz nel ruolo di Mathilde Gabathuler , la sorella di Johanna.

nel ruolo di , la sorella di Johanna. Inoltre, il cast include anche Hanspeter Müller Drossaart, Sunnyi Melles e Sven Schelker in altri ruoli importanti.Questa serie TV svizzero-tedesca, ispirata alla storia vera delle infermiere svizzere che prestarono servizio sul fronte francese durante la Prima guerra mondiale, si distingue per la sua capacità di intrecciare storie personali intense con i grandi eventi storici di quel periodo.