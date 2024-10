Deceduto Francesco Merloni: il creatore di Ariston e ex membro del governo aveva 99 anni

È morto oggi a 99 anni nella sua casa a Fabriano l’ingegner Francesco Merloni, fondatore e presidente onorario di Ariston Group insieme a suo padre Aristide. È stata Ariston Group a dare la notizia.





Merloni, ex parlamentare, ministro e imprenditore, lascia la moglie Maria Cecilia Lazzarini e i figli Paolo, che è il presidente di Ariston Group, Francesca e Claudia. L’azienda ha ricordato che Francesco Merloni, imprenditore e Cavaliere del Lavoro, è stato uno dei nomi di spicco dell’industria italiana, portando avanti l’eredità del padre Aristide e dedicando la sua carriera a far crescere l’azienda di famiglia a livello internazionale.

Negli anni Settanta, dopo aver preso la laurea in Ingegneria Meccanica all’Università di Pisa, ha preso il comando dello sviluppo del settore riscaldamento dell’acqua e ha avviato l’espansione dell’azienda aprendo mercati e stabilimenti in Europa e in Asia.

Nato a Fabriano nel 1925, oltre a essere un imprenditore di successo, è stato anche un politico di grande rilievo. È stato parlamentare per sette legislature, dal 1972 al 2001, e ha ricoperto il ruolo di ministro dei Lavori Pubblici nei Governi Amato e Ciampi dal 1992 al 1994, venendo eletto con la Democrazia Cristiana. Era un grande sostenitore di Enrico Letta, che ha finanziato e appoggiato pubblicamente durante le primarie del Partito Democratico nel 2007.