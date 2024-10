“Deceduto prima di gustare il caffè”. Tragedia davanti agli amici

Questa mattina, la comunità di Vallefoglia è stata colpita da un tragico evento quando un uomo di 74 anni è deceduto davanti all’Astra Café nella frazione di Morciola. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7:00, quando l’uomo, residente a Montefabbri, si è accasciato al suolo mentre si apprestava a entrare nel bar. I testimoni hanno descritto una scena drammatica, con il signore che ha mostrato segni evidenti di malessere prima di collassare. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione è stato vano





Le prime indagini indicano che la causa del decesso sia un malore fulminante, probabilmente un infarto, come riportato dai testimoni e confermato dalla titolare dell’Astra Café. La notizia ha profondamente scosso la comunità locale, poiché l’uomo era una presenza regolare e benvoluta tra i clienti del bar. La titolare del locale ha espresso il suo profondo cordoglio per la tragedia avvenuta nel suo bar.

La notizia della morte ha suscitato grande commozione tra i residenti di Morciola, che hanno espresso sentimenti di tristezza per la perdita dell’uomo, considerato parte integrante della vita sociale del paese. Le autorità locali stanno conducendo indagini per chiarire i dettagli dell’evento, ma le prime informazioni suggeriscono che si tratti di un incidente imprevisto legato a cause naturali.

Questo tragico evento riporta l’attenzione sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari, che rappresentano una delle principali cause di morte in Italia. Secondo dati recenti, circa 70.000 decessi annui nel paese sono attribuibili a infarti e altre malattie ischemiche del cuore.