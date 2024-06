“Delulu is the solulu”, cosa nasconde il nuovo motto preferito di Chiara Ferragni

L’influencer italiana Chiara Ferragni, nota per il suo impatto sui social media, ha recentemente abbracciato un nuovo motto che sta facendo il giro di TikTok. La frase “Delulu is the Solulu” ha catturato la sua attenzione e sembra rappresentare perfettamente il suo approccio attuale alla vita.





Delulu is the Solulu, il nuovo motto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, da sempre attenta a coinvolgere il suo pubblico sui social media, ha recentemente intensificato la sua presenza su TikTok, cercando una maggiore interazione con i suoi follower. L’imprenditrice digitale ha iniziato a condividere contenuti diversi rispetto a quelli soliti di Instagram, riflettendo il particolare periodo che sta attraversando.

In uno dei suoi recenti video su TikTok, Chiara ha utilizzato un audio virale per raccontare “quello che tutti i miei amici e la mia famiglia mi hanno detto negli ultimi 6 mesi”. Questo video ha raccolto migliaia di commenti e reazioni, dimostrando ancora una volta la sua capacità di connettersi con il pubblico. Uno dei commenti più rilevanti è stato quello di una fan che ha scritto: “Delulu is the Solulu”, che Chiara ha subito adottato come il suo “nuovo motto preferito”.

Che cosa significa “Delulu is the Solulu”?

“Delulu is the Solulu” è un’espressione che sta spopolando tra i giovani su TikTok. Il termine “Delulu” è un’abbreviazione di “delusional“, che in italiano significa “illusorio”. “Solulu”, invece, è l’abbreviazione di “solution“, che si traduce in “soluzione”. Insieme, la frase si traduce in “L’illusione è la soluzione”. Questo concetto si avvicina al fenomeno del “manifesting“, ovvero la pratica di sperare che qualcosa si realizzi concentrando la propria attenzione su di essa, utilizzando il potere dei pensieri.

Un periodo di riflessione per Chiara Ferragni

Negli ultimi mesi, Chiara Ferragni ha condiviso diversi momenti del suo viaggio personale, tra cui riflessioni e frecciatine indirizzate al marito Fedez. L’influencer ha utilizzato la piattaforma TikTok per esprimere i suoi pensieri e le sue emozioni, rispondendo anche alle richieste dei suoi follower. In uno dei suoi video più recenti, ha mimato un audio virale che riflette i consigli ricevuti dalle persone a lei vicine. “Stai attraversando questo periodo brutto, sappi che è solo un periodo e che tutti i periodi devono finire, finiranno. Abbi un po’ di fiducia, abbi un po’ di fede”, ha detto nel video.