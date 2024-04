“Devo dire una cosa ad Alvin”, Vladimir lancia un messaggio e ferma tutto a Isola dei Famosi 2024

“Ho un messaggio per Alvin”. Isola dei Famosi, l’intervento di Vladimir Luxuria sull’ex corrispondente in Honduras del programma. Quest’anno, la storica assistente di Ilary Blasi è stata sostituita dall’affascinante Elenoire Casalegno. Nonostante abbia svelato per un istante il suo generoso décolleté, ha mostrato un’elevata competenza nella conduzione dell’Isola 2024.





Nonostante ciò, molti, soprattutto i più sentimentali, hanno inevitabilmente accostato i due corrispondenti: da un lato la nuova promessa della televisione, dall’altro l’evergreen Alvin. Anche Luxuria è consapevole che il confronto è inevitabile. Ecco perché ha fatto una menzione speciale e ha espresso gratitudine all’indimenticabile conduttrice, Ilary Balsi. Durante la serata di debutto, Vladimir ha dichiarato: “Anche per me è una sorta di sfida, sono la prima naufraga dell’Isola dei Famosi“.

“Ho un messaggio per Alvin”. Isola dei Famosi, le riflessioni di Vladimir Luxuria

“Vorrei potervi trasmettere le stesse emozioni che provo io quando ascolto la sigla e vedo quest’isola. Questo sarà un incredibile film e questo è solo il primo capitolo. Mando i miei saluti a Simona Ventura, con cui ho iniziato questa avventura nel 2008, a Nicola Savino che mi ha portato qui, a Alessia Marcuzzi che mi ha voluta come opinionista. Infine, un pensiero alla mia cara amica (Ilary Blasi, ndr), con cui mi sono sentita ieri, so che ci sta guardando dal divano. Ti ringrazio per le parole d’incoraggiamento “

Passando ad Alvin, non sappiamo perché non sia stato confermato nel suo ruolo, né perché non sia stato chiamato a fare l’opinionista in studio. Molti pensano che Alvin abbia rifiutato l’opportunità per cercare una nuova direzione nella sua carriera. Vladimir Luxuria, sempre molto gentile e rispettosa, ha espresso il suo pensiero sull’ex corrispondente: “Un inviato straordinario per l’Isola dei Famosi, tante edizioni alle spalle, ci siamo sentiti”.

Poi aggiunge: “Un grande bacio a lui, ciao Alvin“. In effetti, Alvin si è dimostrato negli ultimi anni un grande professionista della televisione. La sua presenza sempre attenta e la sua simpatia lo hanno accattivato subito al pubblico. Ora tutti gli occhi puntano su Eleonoire Casalegno, e le sue prove sono più impegnative a causa del naturale confronto.