Di nuovo nella bufera Chiara Ferragni: sul suo canale Telegram, è possibile farle solo i complimenti ma non le critiche, si auto cancellano appena scritte

Chiara Ferragni, l’influencer e imprenditrice digitale di fama mondiale, ha recentemente ampliato il suo regno sui social media con l’apertura di un nuovo canale su Telegram chiamato “Chiara’s Most Loyal”. Questa mossa segue i suoi trionfi su Instagram e TikTok, consolidando ulteriormente la sua presenza online. Tuttavia, nonostante il suo status di icona digitale, Ferragni ha innescato una controversia con la gestione del suo nuovo spazio virtuale: sembra che il canale sia configurato per accettare solo commenti positivi, mentre ogni forma di critica viene automaticamente eliminata.





Critiche e Difese: Il Dibattito si Infiamma

Il dibattito è scoppiato quando è emerso che su “Chiara’s Most Loyal” fosse possibile esprimere solo apprezzamenti, come “Sei bellissima”, mentre ogni tentativo di critica veniva immediatamente cancellato. La questione è stata portata all’attenzione del pubblico da Serena Mazzini, conosciuta anche come Serena Doe, social media strategist e content editor. Lei ha condiviso su Instagram uno screenshot dimostrativo di come le parole negative venissero rimosse dal gruppo Telegram di Ferragni.

La Ricerca di un Consenso Filtrato

La decisione di limitare il dialogo a soli commenti favorevoli solleva interrogativi sulla costruzione dell’immagine pubblica e sul controllo della narrazione personale da parte delle celebrità digitali. “Nel gruppo Telegram appena creato ci sono parole che si auto cancellano appena vengono pubblicate. ‘Sei bellissima’, invece, si può dire,” ha rivelato Mazzini, aggiungendo: “Ancora una volta la narrazione la vuole guidare lei e il diritto di parola vale solo per i fedelissimi al culto della persona. Ma allora cosa c’è di autentico?”.

La mossa di Ferragni ha sollevato una serie di domande riguardo alla libertà di espressione e all’autenticità nel mondo dei social media, scatenando un acceso dibattito sulla gestione dei canali digitali delle celebrità. Resta da vedere come reagirà Ferragni dinanzi alle critiche e se apporterà eventuali modifiche alla gestione del suo canale Telegram.